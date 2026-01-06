घर के दरवाजे पर क्यों लगाते हैं घोड़े की नाल? जानें इसे लगाने की सही दिशा और वास्तु नियम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। घोड़े की नाल सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच भी है। अगर इसे सही नियम और श्रद्धा के साथ लगाया जाए, तो घर में शांति, सुरक्षा और समृद्धि आ सकती है। घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल (Horseshoe) लगाना सदियों पुरानी परंपरा है। लोग इसे अक्सर घर, दुकान या व्यापारिक स्थलों के बाहर टांगते हैं। लेकिन, क्या यह सिर्फ एक सजावट की चीज है? शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार, इसके पीछे गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक वजहें छिपी हैं।

आइए जानते हैं घोड़े की नाल से जुड़ी ये दिलचस्प बातें और इसे लगाने के सही नियम: 1. लोहे की शक्ति और सुरक्षा घोड़े की नाल लोहे से बनी होती है। प्राचीन काल से ही लोहे को एक अत्यंत शक्तिशाली धातु माना गया है, जो बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) को दूर रखने में सक्षम है। माना जाता है कि लोहा आग में तपकर बनता है, इसलिए इसमें बुराई को भस्म करने की शक्ति होती है। वास्तु और फेंगशुई में भी लोहे को एक मज़बूत रक्षक माना जाता है।

2. 'U' आकार का रहस्य इसका 'U' आकार बढ़ते हुए चंद्रमा (Crescent Moon) की तरह दिखता है। चंद्रमा को वृद्धि, प्रगति और खुशहाली का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि अगर घोड़े की नाल का खुला हिस्सा ऊपर की तरफ हो, तो यह सौभाग्य (Good Luck) को एक बर्तन की तरह बटोर कर घर के भीतर सुरक्षित रखती है।