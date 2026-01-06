Vastu Tips: इन जगहों पर भूलकर भी न रखें पैसे, अपनाएं वास्तु नियम और कोसों दूर भगाएं आर्थिक तंगी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप जीवन में लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार, इसकी वजह गलत दिशा में पैसे रखना हो सकता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि घर में कुछ जगहों पर पैसे रखने से धन की कमी हो सकती है और वास्तु दोष लग सकता है। अगर आपकी भी हमेशा तिजोरी खाली रहती है, तो आइए आपको बताते हैं कि पैसे (Vastu Tips for money) रखने की सही दिशा कौन-सी है।

(Image Source: AI-Generated) वास्तु शास्त्र के अनुसार, तिजोरी को टॉयलेट के सामने या पास और उत्तर-पूर्व दिशा में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस गलती को करने से धन की देवी मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए तिजोरी को रखने से पहले वास्तु शास्त्र के नियम के बारे जरूर जान लें।

इसके अलावा पैसों को अंधेरी या गंदी जगह पर रखने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस नियम का पालन न करने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है और तिजोरी में धन नहीं रुकेगा।

एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तिजोरी को कभी खाली न रखें। इसमें कीमती चीजें जरूर रखें। ऐसा माना जाता है कि तिजोरी खाली रहने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसकी वजह से आर्थिक तंगी हो सकती है। क्या है पैसे रखने की सही दिशा? वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में पैसे रखने के लिए दक्षिण-पश्चिम दिशा को शुभ माना जाता है। इसके अलावा उत्तर दिशा में भी रख सकते हैं। इस दिशा को कुबेर देव की मानी जाती है। इस नियम का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। साथ ही धन लाभ के योग बनते हैं।