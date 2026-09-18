बेटी को मायके से ये 5 चीजें देना पड़ सकता है भारी, रिश्ते में बढ़ेंगी दूरियां

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। बेटी जब शादी के बाद मायके आती है तो माता-पिता उसे उपहार में ढेर सारा प्यार तो देते ही हैं और उसे कई चीजें भी देते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि उनका प्यार गिफ्ट के रूप में ही दिखाई देता है। मां-बाप बेटी की हर पसंद की चीज उसे देना चाहते हैं।

यही नहीं कई बार उसे खाने की भी कुछ चीजें भेंट के रूप में दी जाती हैं। कई बार देखा जाता है कि पेरेंट्स बेटियों को जो भी देते हैं वो भले ही दिल से क्यों न दिया गया हो उसका उल्टा असर दिखाई देने लगता है।

ये चीजें वास्तु के अनुरूप नहीं मानी जाती हैं और रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं। आइए आपको बताते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कभी भी शादी के बाद मायके से नहीं देनी चाहिए। धारदार या नुकीली चीजें वास्तु की मानें तो आपको मायके से कभी भी बेटी को कोई भी धारदार या नुकीली चीजें उपहार में नहीं देनी चाहिए। ये रिश्तों में दूरी का कारण बन सकती हैं। वास्तु के अनुसार, ऐसी चीजें देने से रिश्ते में अनजाने में ही दरार आ सकती है या देने वाले और लेने वाले के बीच मनमुटाव हो सकता है।

उपहार में न दें गैस चूल्हा आपको बेटी को कभी भी गैस चूल्हा कभी भी गैस चूल्हा या कोई अन्य ज्वलनशील चीज उपहार में नहीं देनी चाहिए। यह एक ऐसा उपहार है जो बेटी के ससुराल पक्ष में दूरियां ला सकता है।

कांटेदार पौधे पौधे भले ही दिखने में अच्छे लगें, लेकिन आप जब बेटी को उपहार दे रहे हैं तो कांटे वाले पौधे कभी उपहार में न दें। ये रिश्तों में तनाव का कारण बन सकते हैं और दूरी का कारण बन सकते हैं। इसकी जगह आप कुछ सजावटी पौधे बेटी को दे सकते हैं।