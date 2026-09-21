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भगवान विष्णु ने क्यों धारण किया वामन रूप? इस कथा में छिपी है अहंकार की बड़ी सीख

By Jagran News Edited By: Harshita Saxena
Published: Mon, 21 Sep 2026 01:37 PM (IST)

भगवान विष्णु के वामन अवतार का संदेश है कि जो व्यक्ति स्वयं को अकिंचन रख सकता है, वही भीतर से ...और पढ़ें

वामन अवतार: अहंकार त्यागकर आत्मचेतना को विराट बनाने की आध्यात्मिक सीख

वामन अवतार: अहंकार त्यागकर आत्मचेतना को विराट बनाने की आध्यात्मिक सीख

डॉ. प्रणव पण्ड्या (अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख एवं आध्यात्मिक चिंतक)। भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि उसके प्रत्येक पर्व और पौराणिक प्रसंग में जीवन को ऊंचा उठाने वाला कोई न कोई आध्यात्मिक संदेश छिपा है। भगवान विष्णु का वामन अवतार भी ऐसा ही प्रेरणाप्रद प्रसंग है। पहली दृष्टि में यह राजा बलि और भगवान वामन की कथा दिखाई देती है, किंतु गहराई से विचार करने पर यह मनुष्य के भीतर चलने वाले अहंकार और आत्मचेतना के संघर्ष की कथा बन जाती है। वामन का अर्थ है - छोटा, विनम्र, सहज। भगवान विष्णु ने विराट सत्ता होते हुए भी वामन का रूप धारण किया। यही इस अवतार की पहली शिक्षा है कि महानता प्रदर्शन में नहीं, विनम्रता में निवास करती है। जो व्यक्ति स्वयं को छोटा रख सकता है, वही भीतर से विराट बनने की क्षमता प्राप्त करता है।

प्रजापति कश्यप और माता अदिति के पुत्र के रूप में भगवान वामन का प्राकट्य धर्म-संरक्षण के उद्देश्य से हुआ। राजा बलि अत्यंत पराक्रमी और दानी थे, किंतु सामर्थ्य के साथ विस्तार और अधिकार की भावना बढ़ने लगी। भगवान वामन ने उनसे केवल तीन पग भूमि मांगी। तीन पग का यह छोटा-सा संकल्प आगे चलकर विराट स्वरूप का प्रतीक बन गया। दो पगों में पृथ्वी और आकाश को नाप लेने के बाद तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर अर्पित किया। यहां कहानी समाप्त नहीं होती, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है, जब मनुष्य अपना अहंकार समर्पित कर देता है, तभी उसके भीतर की चेतना विराट होती है।
युगऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य ने भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक सूत्रों को जीवन निर्माण और आत्मपरिष्कार से जोड़कर देखने की प्रेरणा दी। इस दृष्टि से वामन अवतार हमारे भीतर के उस साधक का प्रतीक है, जो पहले स्वयं को अनुशासित करता है और फिर अपने जीवन को लोकमंगल के लिए समर्पित करता है। मनुष्य का वास्तविक विकास बाहरी विस्तार में नहीं, बल्कि विचारों की ऊंचाई, भावनाओं की पवित्रता और कर्मों की श्रेष्ठता में है।

आज की युवा पीढ़ी के लिए इस प्रसंग की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। युवावस्था ऊर्जा, साहस और संभावनाओं का समय है। यही ऊर्जा यदि केवल भोग, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत उपलब्धियों में खर्च हो जाए तो जीवन सीमित रह जाता है। लेकिन जब वही ऊर्जा साधना, सेवा, स्वाध्याय, संस्कार और समाज निर्माण में लगती है, तो एक युवा स्वयं के साथ अनेक जीवनों को प्रकाशित करने की क्षमता प्राप्त करता है।

वामन अवतार युवाओं को एक और महत्वपूर्ण संदेश देता है कि बड़ा बनने की जल्दी मत करो, पहले भीतर से बड़ा बनो। अपने विचारों को ऊंचा करो, चरित्र को मजबूत बनाओ, इंद्रियों पर संयम रखो और जीवन का कोई श्रेष्ठ उद्देश्य निर्धारित करो। एक छोटा संकल्प भी जीवन की दिशा बदल सकता है। प्रतिदिन कुछ समय स्वाध्याय, ध्यान, जप, सेवा और आत्मचिंतन के लिए देना इसी छोटी शुरुआत का उदाहरण है।

गायत्री परिवार की साधना-दृष्टि में व्यक्ति निर्माण से परिवार निर्माण, परिवार से समाज निर्माण और समाज से युग निर्माण की यात्रा आगे बढ़ती है। वामन अवतार इसी क्रम को समझने का सुंदर प्रतीक बन सकता है। एक व्यक्ति का छोटा-सा श्रेष्ठ संकल्प भविष्य के विराट परिवर्तन की नींव रख सकता है।

इसलिए वामन जयंती केवल भगवान विष्णु के अवतरण का स्मरण नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को छोटा और आत्मचेतना को विराट करने का पर्व है। इस अवसर पर हम अपने भीतर एक वामन संकल्प जगाएं, विचारों को पवित्र बनाने का, जीवन को संयमित करने का, प्रकृति की रक्षा करने का और अपनी प्रतिभा को लोकमंगल में लगाने का। यही छोटी-सी शुरुआत आगे चलकर ‘हम बदलेंगे-युग बदलेगा’ की विराट चेतना का आधार बन सकती है।

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