आखिर अगहन मास में सूर्योदय से पहले ही क्यों किया जाता है गजेंद्र मोक्ष पाठ? जानें इसके पीछे का पौराणिक रहस्य
आखिर अगहन मास में सूर्योदय से पहले ही क्यों किया जाता है गजेंद्र मोक्ष पाठ, जानें इसके पीछे का पौराणिक रहस्य। ब्रह्म मुहूर्त में गजेंद्र मोक्ष पाठ से दुख-संकट दूर होते हैं। जानिए इस पाठ की विधि, महत्व और इससे मिलने वाले पुण्य फल के बारे में।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में अगहन यानी मार्गशीर्ष मास को बेहद पुण्यदायी माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा करने का विशेष फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अगहन मास में सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना बेहद शुभ होता है।
मान्यता है कि इस समय भगवान विष्णु की स्तुति करने से जीवन के दुख, संकट और परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर अगहन मास में ही ब्रह्म मुहूर्त के दौरान गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने की परंपरा क्यों है? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपा पौराणिक रहस्य।
अगहन मास का भगवान विष्णु से खास संबंध
अगहन मास को भगवान श्रीकृष्ण का प्रिय महीना माना जाता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है, 'मासानां मार्गशीर्षोऽहम्' यानी सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। यही कारण है कि इस महीने में भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना का विशेष महत्व बताया गया है।
धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में भगवान के नाम का जाप, मंत्रों का पाठ और विष्णु सहस्रनाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दौरान माहौल शांत और भक्तिमय रहता है, जिससे मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है।
ब्रह्म मुहूर्त में गजेंद्र मोक्ष पाठ क्यों है खास?
हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को पूजा-पाठ, ध्यान और मंत्र जाप के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। यह समय सूर्योदय से लगभग डेढ़ घंटे पहले शुरू होता है। मान्यता है कि इस समय वातावरण शांत रहता है और मन में अच्छे विचार आसानी से आते हैं।
श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कंध में गजेंद्र मोक्ष की कथा के साथ इसकी फलश्रुति भी बताई गई है। इसके अनुसार, जो व्यक्ति सुबह उठकर पवित्र मन से गजेंद्र मोक्ष की स्तुति का पाठ या स्मरण करता है, उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि इससे भय, दुख और जीवन की परेशानियों से लड़ने की शक्ति मिलती है।
क्या है गजेंद्र मोक्ष की पौराणिक कथा?
गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कंध में मिलती है। इसके अनुसार, प्राचीन समय में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार महर्षि अगस्त्य के शाप के कारण उन्हें हाथी के रूप में जन्म लेना पड़ा। उनका नाम गजेंद्र पड़ा।
वहीं, एक गंधर्वराज हूहू ऋषि देवल के शाप के कारण मगरमच्छ बन गए थे। एक दिन गजेंद्र एक सरोवर में पानी पीने और स्नान करने पहुंचे। तभी मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया।
दोनों के बीच लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ से बाहर नहीं निकल पाए। जब उनका बल समाप्त होने लगा और परिवार भी उनकी सहायता नहीं कर सका, तब उन्हें भगवान विष्णु की याद आई।
जब गजेंद्र को अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं रहा, तब उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु को पुकारा। उन्होंने सरोवर से एक कमल का फूल उठाया और भगवान को अर्पित करते हुए उनसे रक्षा की प्रार्थना की।
भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का अंत किया और गजेंद्र को उसके बंधन से मुक्त कर दिया। इस तरह गजेंद्र और मगरमच्छ दोनों को शाप से मुक्ति मिली।
यह भी पढ़ें- जहर पिलाने आई पूतना को कृष्ण ने मां का स्थान क्यों दिया? श्रीमद्भागवत में छिपा है अद्भुत रहस्य
यह भी पढ़ें- कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए थे? श्रीमद्भागवत में लिखा है मुरलीधर की इस लीला का रहस्य
अत: यह कथा सिखाती है कि जब मनुष्य अपने अहंकार और घमंड को छोड़कर सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है, तब भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं।
सोर्स- श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कंध में इसका महत्व बताया गया है।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।