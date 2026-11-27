धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में अगहन यानी मार्गशीर्ष मास को बेहद पुण्यदायी माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा करने का विशेष फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अगहन मास में सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना बेहद शुभ होता है।

मान्यता है कि इस समय भगवान विष्णु की स्तुति करने से जीवन के दुख, संकट और परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर अगहन मास में ही ब्रह्म मुहूर्त के दौरान गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने की परंपरा क्यों है? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपा पौराणिक रहस्य।

धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में भगवान के नाम का जाप, मंत्रों का पाठ और विष्णु सहस्रनाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दौरान माहौल शांत और भक्तिमय रहता है, जिससे मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है।

ब्रह्म मुहूर्त में गजेंद्र मोक्ष पाठ क्यों है खास? हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को पूजा-पाठ, ध्यान और मंत्र जाप के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। यह समय सूर्योदय से लगभग डेढ़ घंटे पहले शुरू होता है। मान्यता है कि इस समय वातावरण शांत रहता है और मन में अच्छे विचार आसानी से आते हैं।

श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कंध में गजेंद्र मोक्ष की कथा के साथ इसकी फलश्रुति भी बताई गई है। इसके अनुसार, जो व्यक्ति सुबह उठकर पवित्र मन से गजेंद्र मोक्ष की स्तुति का पाठ या स्मरण करता है, उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि इससे भय, दुख और जीवन की परेशानियों से लड़ने की शक्ति मिलती है।

क्या है गजेंद्र मोक्ष की पौराणिक कथा? गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कंध में मिलती है। इसके अनुसार, प्राचीन समय में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार महर्षि अगस्त्य के शाप के कारण उन्हें हाथी के रूप में जन्म लेना पड़ा। उनका नाम गजेंद्र पड़ा।

वहीं, एक गंधर्वराज हूहू ऋषि देवल के शाप के कारण मगरमच्छ बन गए थे। एक दिन गजेंद्र एक सरोवर में पानी पीने और स्नान करने पहुंचे। तभी मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। दोनों के बीच लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ से बाहर नहीं निकल पाए। जब उनका बल समाप्त होने लगा और परिवार भी उनकी सहायता नहीं कर सका, तब उन्हें भगवान विष्णु की याद आई।