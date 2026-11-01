मां लक्ष्मी ने उल्लू को ही क्यों चुना अपना वाहन? धन और अंधेरे का यह संबंध जानकर चौंक जाएंगे आप

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में, देवी-देवताओं के वाहन केवल उनकी सवारी नहीं है बल्कि उनकी शक्तियों और संदेशों के प्रतीक भी माने जाते हैं। ऐसे ही धन, सौंदर्य और समृद्धि की देवी, माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और सभी देवताओं की तरह माता लक्ष्मी के वाहन उल्लू का भी अपना महत्व है।

अगर बात करें कि माता लक्ष्मी ने होना वाहन उल्लू को ही क्यों बनाया गया, तो इसके कई अर्थ छिपे हैं। बार-बार मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर क्यों उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन बनाया गया? वास्तव में यह कोई संयोग नहीं है बल्कि इसके पीछे गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छिपा है। आइए आपको बताते हैं माता लक्ष्मी की सवारी का रहस्य क्या है?

उल्लू को वाहन बनाने की पौराणिक कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब प्रकृति और सभी जीव-जंतुओं की रचना हुई, तब सभी देवी-देवताओं ने अपने-अपने वाहन चुनने शुरू किए। उस समय माता लक्ष्मी भी अपना वाहन चुनने के लिए पृथ्वी पर आईं। सभी पशु-पक्षियों ने उनकी सेवा करने और उनका वाहन बनने की इच्छा जताई।

उस समय माता लक्ष्मी ने घोषणा की कि वह कार्तिक मास की अमावस्या की रात को पृथ्वी लोक पर आएंगी और जो भी पशु या पक्षी उस रात उनसे सबसे पहले आकर मिलेगा, उसे ही उनका वाहन चुना जाएगा। सभी इस बात पर सहमत हो गए। अमावस्या की रात घने अंधेरे से भरी होती है और ऐसे अंधेरे में कोई भी पशु या पक्षी देवी के पास नहीं पहुंच सकत, लेकिन उल्लू अंधेरे में भी देख सकता था, इसलिए वह माता लक्ष्मी के पास पहुंच गया। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने उल्लू को अपना वाहन बना लिया।

माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू चुनने का रहस्य माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू होने का एक कारण यह है कि उल्लू अंधेरे में भी बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि देवी लक्ष्मी केवल चमक-धमक वाली चीजों को ही नहीं, बल्कि उन चीजों को भी देख सकती हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं।

वह हमें पैसों के मामले में समझदारी से फैसले लेने में मदद कर सकती हैं। वहीं उल्लू दिन में सोता है और यह हमें याद दिलाता है कि अगर हम केवल पैसों पर ही बहुत ज्यादा ध्यान दें, तो हम दूसरी महत्वपूर्ण चीजों को देखना भी बंद कर सकते हैं। ये बातें हमें बेचैन कर सकती हैं और लालची भी बना सकती हैं। माता लक्ष्मी का उल्लू एक अच्छा संतुलन बनाता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति के भीतर सौभाग्य के साथ-साथ समझदारी, दयालुता और अच्छे गुण भी होने चाहिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं है।