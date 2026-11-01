मां लक्ष्मी ने उल्लू को ही क्यों चुना अपना वाहन? धन और अंधेरे का यह संबंध जानकर चौंक जाएंगे आप
हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, जिसके पीछे गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छिपा है। यह धन, विवेक और ...और पढ़ें
HighLights
पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी ने उल्लू को अपना वाहन चुना।
उल्लू धन, विवेक और अंधकार में देखने का प्रतीक है।
यह धन के साथ संयम और समझदारी का संदेश देता है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में, देवी-देवताओं के वाहन केवल उनकी सवारी नहीं है बल्कि उनकी शक्तियों और संदेशों के प्रतीक भी माने जाते हैं। ऐसे ही धन, सौंदर्य और समृद्धि की देवी, माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और सभी देवताओं की तरह माता लक्ष्मी के वाहन उल्लू का भी अपना महत्व है।
अगर बात करें कि माता लक्ष्मी ने होना वाहन उल्लू को ही क्यों बनाया गया, तो इसके कई अर्थ छिपे हैं। बार-बार मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर क्यों उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन बनाया गया? वास्तव में यह कोई संयोग नहीं है बल्कि इसके पीछे गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छिपा है। आइए आपको बताते हैं माता लक्ष्मी की सवारी का रहस्य क्या है?
उल्लू को वाहन बनाने की पौराणिक कथा
पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब प्रकृति और सभी जीव-जंतुओं की रचना हुई, तब सभी देवी-देवताओं ने अपने-अपने वाहन चुनने शुरू किए। उस समय माता लक्ष्मी भी अपना वाहन चुनने के लिए पृथ्वी पर आईं। सभी पशु-पक्षियों ने उनकी सेवा करने और उनका वाहन बनने की इच्छा जताई।
उस समय माता लक्ष्मी ने घोषणा की कि वह कार्तिक मास की अमावस्या की रात को पृथ्वी लोक पर आएंगी और जो भी पशु या पक्षी उस रात उनसे सबसे पहले आकर मिलेगा, उसे ही उनका वाहन चुना जाएगा। सभी इस बात पर सहमत हो गए। अमावस्या की रात घने अंधेरे से भरी होती है और ऐसे अंधेरे में कोई भी पशु या पक्षी देवी के पास नहीं पहुंच सकत, लेकिन उल्लू अंधेरे में भी देख सकता था, इसलिए वह माता लक्ष्मी के पास पहुंच गया। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने उल्लू को अपना वाहन बना लिया।
माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू चुनने का रहस्य
माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू होने का एक कारण यह है कि उल्लू अंधेरे में भी बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि देवी लक्ष्मी केवल चमक-धमक वाली चीजों को ही नहीं, बल्कि उन चीजों को भी देख सकती हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं।
वह हमें पैसों के मामले में समझदारी से फैसले लेने में मदद कर सकती हैं। वहीं उल्लू दिन में सोता है और यह हमें याद दिलाता है कि अगर हम केवल पैसों पर ही बहुत ज्यादा ध्यान दें, तो हम दूसरी महत्वपूर्ण चीजों को देखना भी बंद कर सकते हैं। ये बातें हमें बेचैन कर सकती हैं और लालची भी बना सकती हैं। माता लक्ष्मी का उल्लू एक अच्छा संतुलन बनाता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति के भीतर सौभाग्य के साथ-साथ समझदारी, दयालुता और अच्छे गुण भी होने चाहिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं है।
माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू किसका प्रतीक है
माता लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में पूजा जाता है और उनका उल्लू मुख्य रूप से धैर्य, बुद्धि और रात्रि जागरण का प्रतीक माना जाता है। माता लक्ष्मी के वाहन संकेत देता है कि धन आने पर भी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए और विवेक, संयम और धैर्य के साथ धन को सही जगह पर लगाना चाहिए। वहीं मुख्य रूप से सफेद उल्लू समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है।
वास्तव में माता लक्ष्मी का वाहन सिर्फ उनकी सवारी नहीं है बल्कि कई मायनों में सकारात्मकता को आकर्षित करने का संदेश भी है।
यह भी पढ़ें- माता लक्ष्मी ने कुबेर देव को ही क्यों सौंपा था तीनों लोकों का खजाना? चौंका देगा धन का देवता बनने का यह रहस्य
यह भी पढ़ें- माता लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा करने से क्या होता है प्राप्त? पढ़ें अष्टलक्ष्मी की महिमा और पूजा का फल
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण अंधविश्वास के खिलाफ है।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।