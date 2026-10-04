क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद शव के नाक और कान में क्यों लगाई जाती है रुई? गरुड़ पुराण में छिपा इसका गहरा सच

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। इसमें मृत्यु के बाद और अंतिम संस्कार के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार, मृतक का विधि-विधान से अंतिम संस्कार करने से आत्मा को शांति प्राप्त होती है।

जब व्यक्ति के शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तो उसके नाक और कान में रुई लगा दी जाती है। यह जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर मृतक के नाक और कान में रुई लगाने का क्या कारण है? आइए इस आर्टिकल में आपको गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में छिपे इसके रहस्य के बारे में बताते हैं।

मृतक के नाक और कान में रुई लगाने की वजह

गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा का शरीर से मोह पूरी तरह समाप्त नहीं होता है। इसलिए शरीर के खुले मार्गों को बंद करने के लिए नाक और कान में रुई लगा दी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसकी एक वजह यह भी मानी जाती है कि मृतक के शरीर पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव न पड़े। इसलिए भी नाक और कान को रुई से बंद कर दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृत्यु के बाद नाक और कान को रुई से बंद करना अंतिम संस्कार के कर्मकांड का एक अहम हिस्सा है।

इसके अलावा मृतक के मुंह में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। मान्यता है कि मृतक के मुंह में तुलसी का पत्ता रखने से आत्मा को सीधे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है।