क्या आप भी चाहते हैं जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति, ये कर्म खोलते हैं स्वर्ग का दरवाजा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में मोक्ष को जीवन का सबसे पहला लक्ष्य माना गया है। मान्यता है कि व्‍यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरता रहता है। अच्छे कर्मों से पुण्य मिलता है और पाप कर्मों से कष्टों का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि केवल सांसारिक सुख या स्वर्ग की प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि आत्मा को जन्म-मरण के बंधन से मुक्त करना ही सच्‍ची मुक्ति है।

गरुड़ पुराण में कर्म, धर्म, भक्ति और ईश्वर स्मरण को बहुत महत्व दिया गया है। आइए जानते हैं वे कौन से मार्ग हैं, जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने लिए मोक्ष के द्वार खोल सकता है। बिना स्‍वार्थ काम करो जीवन में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म के फल की लालसा को छोड़ देना भी महत्‍वपूर्ण है। जब व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है, जरूरतमंदों की सेवा करता है और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है, तो उसके भीतर अहंकार और स्वार्थ अपने आप कम होने लगते हैं। बिना स्‍वार्थ कर्म का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम बिल्कुल न देखे, बल्कि वह अच्छे कर्म केवल लाभ पाने के लिए न करे। बल्कि यह भी देखे कि इससे दूसरों को लाभ हो भी रहा है या नहीं।

भक्ति और भगवान की शरण लें मोक्ष के मार्ग में भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान के प्रति श्रद्धा रखना, उनकी पूजा करना और स्वयं को उनकी शरण में समर्पित करना मन को शांति देता है। शांत मन कभी भी किसी का न बुरा सोचता है न करता है। अपने व्यवहार में दया, सत्य, करुणा और प्रेम रखना भी भक्ति का हिस्सा है। जब व्यक्ति अहंकार छोड़कर ईश्वर पर विश्वास करता है, तो उसके भीतर की बुराइयां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं।

नाम जप करें भगवान के नाम का स्मरण मन को एकाग्र करने का सरल उपाय है। व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार ईश्वर के नाम का जाप कर सकता है। इसी तरह संतों और सद्गुरुओं की संगति करना और उनके बताए मार्ग पर चलना भी आपको मोक्ष की ओर ले जाता है।

मोह और अहंकार का त्याग मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाओं में मोह और अहंकार को माना गया है। धन, पद, प्रतिष्ठा और भौतिक वस्तुओं से जरूरत से ज्यादा लगाव व्यक्ति को मानसिक रूप से बांध देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपने परिवार या जिम्मेदारियों को छोड़ दे। बल्कि संतुलन बनाए रखना और अपनी जिम्‍मेदारियों निभाते हुए खुद को मोह माया से दूर रखना महत्‍वपूर्ण बताया गया है।