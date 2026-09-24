गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या के बाद क्या होता है? जानें प्रेत खंड का वह रहस्य, जो आपको डरा सकता है

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में जीवन को ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखने और सही कर्म करने की सीख दी गई है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और कर्मों के फल से जुड़ी कई बातें बताई गई हैं। इसी संदर्भ में आत्महत्या से होने वाली मृत्यु को लेकर भी गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में कुछ महत्‍वपूर्ण जानकारी मिलती है। चलिए जानते हैं कि आत्‍महत्‍या करने वाले की आत्‍मा के साथ क्‍या होता है।

7 नरकों की यात्रा गरुड़ पुराण में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के लिए मृत्यु के बाद बहुत ज्‍यादा कठिन यात्रा के बारे में बताया गया है। इस पुराण में नरक से जुड़ी मान्यताओं का उल्लेख किया गया है। बताया गया है 7 तरह के नरक होते हैं। आत्‍महत्‍या करने वाले को इन सातों नरकों से होकर गुजरना पड़ता है और इसमें बहुत लंबा वक्‍त उसे लगता है। इसके बाद जाकर उसका किसी योनि में जन्‍म होता है।

60 हजार वर्ष तक कष्ट की मान्यता आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की आत्मा को लंबे समय तक कष्ट भोगना पड़ता है और 60,000 वर्षों तक नरक में ही रहना पड़ता है। इस दौरान उसे यातनाएं दी जाती हैं और उसके बाद जब आत्‍मा अपने कर्मो का फल भुगत चुकी होती है, तब उसका जन्‍म किसी नीच योनि में ही होता है।