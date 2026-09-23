गरुड़ पुराण: इन कर्मों को करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद मिलती है प्रेत योनि, कभी नहीं मिलती मुक्ति

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु, कर्म, पुनर्जन्म और मृत्‍यु के बाद से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताओं का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। फिर चाहे वो जीवन रहते मिले या फिर मृत्‍यु के बाद मिले या अगले जन्‍म में मिले।

अच्छे कर्मों का शुभ फल और पापपूर्ण कर्मों का नकारात्मक परिणाम भुगतना पड़ता है। इसी क्रम में गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे कर्मों का उल्लेख भी मिलता है, जिन्हें करने वाले व्यक्ति को मरने के बाद प्रेत योनि में जाना पड़ता है। आइए जानते हैं उन कर्मों के बारे में और प्रेत योनि से मुक्ति से जुड़ी मान्यताओं के बारे में।

धोखाधड़ी और चोरी करना दूसरों के साथ धोखा करना, मित्रों का धन हड़पना या किसी कमजोर व्यक्ति के अधिकार छीनना भी धार्मिक लिहाज से एक गंभीर अपराध बताया गया है। ऐसे कर्मों को करने वाले लोगों को भी प्रेत योनि में जाना पड़ता है। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के आभूषण या संपत्ति को गलत तरीके से छीनना या हड़प लेना भी पापपूर्ण माना जाता है गया है।

माता-पिता और गुरु का अपमान माता-पिता और गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि माता-पिता और गुरु का अपमान घोर पाप है। ऐसा करने वाले व्‍यक्ति को जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है और ऐसे लोगों को मरने के बाद प्रेत योनी में जन्‍म मिलता है। इसलिए शास्‍त्रों और पुराणों में बड़ों का सम्मान, संयम और परिवार के प्रति जिम्मेदारी रखने पर जोर दिया गया है।