नवजात को पहली बार कब ले जाएं मंदिर? जानें निष्क्रमण संस्कार का सही समय और धार्मिक महत्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। बच्चे के जन्म के बाद मां को तकरीबन 40 दिनों तक आराम करने की सलाह दी जाती है और इस दौरान अधिकतर महिलाएं यही सोचती हैं कि आखिर उन्हें अपने बच्चे के साथ कब बाहर जाने का मौका मिलेगा? शिशु को बाहर ले जाने को लेकर मां-पिता के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं।

अधिकतर लोगों को मालूम नहीं होता है कि, बच्चे को बाहर ले जाने का सही समय क्या है और उसे कब और कहां ले जाना चाहिए। इन्हीं सब सवाल का जवाब दिया है एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा ने। एस्ट्रोपत्री के ज्योतिष चंद्रेश शर्मा के अनुसार, धार्मिक परंपराओं और शास्त्रों के मान्यताओं के अनुसार, नवजात शिशु को जन्माशौच की अवधि समाप्त होने के बाद ही मंदिर ले जाना चाहिए। धार्मिक परंपराएं और निष्क्रमण संस्कार का महत्व शुद्धि पूजा और समय सामान्यतः जन्म के 11वें या 12वें दिन नामकरण संस्कार और शुद्धि पूजा के पश्चात शिशु को मंदिर ले जाने की अनुमति होती है। कई क्षेत्रीय परंपराओं में 40 दिन के बाद बच्चे को बाहर निकालने का नियम है।

निष्क्रमण संस्कार शास्त्रों में 'निष्क्रमण संस्कार' का उल्लेख मिलता है, जिसके तहत सूर्य दर्शन और देव दर्शन कराए जाते हैं। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कारों को निभाया जाता है, जिसमें निष्क्रमण संस्कार छठें नंबर पर आता है। नामकरण के बाद ही निष्क्रमण संस्कार किया जाता है।