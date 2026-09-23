क्या भगवान की भक्ति के लिए भारत में जन्म लेना जरूरी है? प्रेमानंद जी महाराज ने बताया सच

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। प्रेमानंद ही महाराज हमेशा से ईश्वर प्राप्ति के अलग-अलग रास्ते बताते हैं। उनके प्रवचन में न जाने कितनी ऐसी बातें बताई जाती हैं, जिनसे व्यक्ति भक्ति और आध्यात्म से जुड़ता है। लोग उनकी बातों का अनुसरण करके ही जीवन में आगे बढ़ते हैं और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग मिलता है।

ऐसे ही संत प्रेमानंद जी से एक भक्त ने सवाल किया कि 'क्या ईश्वर की प्राप्ति के लिए भारत में जन्म लेना जरूरी है?'आइए आपको बताते हैं कि संत प्रेमानंद जी ने इसके बारे में क्या उत्तर दिया है? ईश्वर भक्ति के लिए भारत में जन्म लेना कितना जरूरी? भक्त के इस सवाल के जवाब में प्रेमानंद ही महाराज कहते हैं कि अगर किसी का जन्म वृंदावन में हुआ है, तो यह उसका भाग्य ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए भारत या वृंदावन में ही जन्म लेना जरूरी है। आप कहीं भी रहकर अगर भगवत भजन करते हैं, तो ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है।

इस बात को प्रेमानंद जी महाराज रामचरितमानस की एक चौपाई के माध्यम से समझाते हैं। वह चौपाई है- पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ, सर्ब भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ। इसका मतलब यह है कि- कोई पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर-अचर कोई भी जीव हो अगर वो कपट छोड़कर सर्वभाव से मुझे भजता है, वह मुझे परम प्रिय होता है॥ आप भारत में रहें या विदेश में, अगर भक्ति भाव से ईश्वर का ध्यान करते हैं और भजन करते हैं, तो ईश्वर की प्राप्ति संभव है।

भारत में है सबसे ज्यादा भक्ति का माहौल प्रेमानंद जी महाराज ये भी बताते हैं कि यह बात सच है कि किसी भी स्थान पर रहते हुए भक्ति की जा सकती है, लेकिन भगवत प्राप्ति का माहौल जैसा आपको भारत में मिलेगा वैसा विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, विश्व में अन्य स्थानों पर भोग विलासिता की प्रधानता है।

वहीं आप चाहे इंग्लैंड के हों, अमेरिका या होलैंड के हों अगर हमारे भगवान का भजन करेंगे, तो जो भी भगवान का प्रिय पुत्र है वो भगवान को प्राप्त कर ही लेगा। वास्तव में देखा जाए तो विदेशों में भी अलग कहीं भगवत भजन का माहौल होता है तो वो हमारे देश के लोगों की वजह से ही होता है।

कैसे मिलता है भक्ति का मार्ग प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे सिद्धांतों का पालन करे तो, वो कहीं भी रहते हुए भगवत प्राप्ति कर लेगा। अगर देखा जाए तो हजारों वैष्णव हैं चोटी धोती धारण करके माला नाम जप करते विदेशी देखने को मिलते हैं और वो हमसे ज्यादा वैष्णवता धारण करते हैं।