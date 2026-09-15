मंदिर के पत्थरों पर अपना नाम लिखवाना सही है या गलत? प्रेमानंद जी महाराज ने बताया जवाब

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में मंदिर को आस्था, श्रद्धा और भक्ति का पवित्र स्थान माना जाता है। किसी भी मंदिर के निर्माण में न जाने कितने लोगों का योगदान होता है और लोग अपने नाम को सदियों से मंदिर के माध्यम से जीवित रखना चाहते हैं। इसी वजह से कई बार लोग मंदिर के पत्थरों, दीवारों या अन्य हिस्सों पर अपना नाम अंकित करवाते हैं।

आपने अक्सर मंदिर की सीढ़ियों या मंदिर परिसर के भीतर किसी स्थान पर कोई नाम लिखा होगा। लोग इस नाम को पढ़ते हैं और मंदिर में ईश्वर के दर्शन के लिए आगे बढ़ जाते हैं। कई बार इन पत्थरों पर पैर भी पड़ जाता है, लेकिन लोग आगे बढ़ते रहते हैं।

मंदिर के किसी भी स्थान पर अपना नाम अंकित करवाना क्या धार्मिक दृष्टि से सही है या इससे व्यक्ति के पुण्य पर कोई असर पड़ता है? यह सवाल अक्सर लोगों के मन में उठता है। ऐसा ही एक सवाल भक्त ने संत प्रेमानंद जी महाराज के सामने भी रखा और इस विषय पर उन्होंने भक्तों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है। आइए जानते हैं इस बारे में उन्होंने क्या जवाब दिया है।

नामों पर पैर पड़ने से अपराधबोध कई मंदिरों में संगमरमर के पत्थर लगे होते हैं और इन पत्थरों में किसी का नाम लिखा होता है, यह नाम उस व्यक्ति का हो सकता है जिसने मंदिर के लिए कुछ धनराशि दान में दी हो या फिर किसी तरह का कोई योगदान दिया हो। कई बार इन पर किसी स्वर्गवासी व्यक्ति की स्मृति में उसका नाम लिखा होता है।

कई नाम ऐसे भी होते हैं जो किसी भगवान से जुड़े होते हैं जैसे राम, श्याम या फिर कोई और नाम। कई बार हमारा पैर उस पर पड़ जाता है जिससे मन में अपराध बोध होने लगता है। मुख्य रूप से यदि पत्थर पर 'राम' जैसे भगवान के पवित्र नाम लिखे हों, तब श्रद्धालु के मन में यह सवाल आना आम है कि कैसे ईश्वर का अपमान किया जा सकता है। इसी वजह से प्रेमानंद जी मंदिर में किसी स्थान पर भी नाम लिखवाने से मना करते हैं।

भगवान के नाम का अनादर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कभी भी भगवान के नाम का अनादर नहीं होना चाहिए और इसी वजह से अगर कोई मंदिर में कहीं भी नाम लिखवाता है, तो वो पूरी तरह से गलत माना जाता है।

ऐसा करने से यदि उस स्थान पर गलती से भी पैर पड़ जाता है, तो ये ईश्वर का अपमान ही है। अगर किसी वजह से मंदिर में नाम अंकित हैं, तो आपको उस स्थान पर पैर रखने से बचना चाहिए और उस जगह से दूर हटकर ही निकल जाना चाहिए।