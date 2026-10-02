क्या आप भी 'व्रत' और 'उपवास' को समझते हैं एक? 90% लोग नहीं जानते दोनों का यह बड़ा अंतर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में देवी-देवताओं की पूजा और त्योहारों के दौरान व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, सच्चे मन से व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं और देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, जिससे सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।

व्रत के दौरान कठिन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। मान्यता है कि नियमों को नजरअंदाज करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अक्सर लोग व्रत और उपवास को एक ही समझ लेते हैं, जबकि इनके नियम, महत्व और उद्देश्य एक-दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। आइए से जानते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है।

व्रत व्रत किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। यह पूरी तरह से व्यक्ति द्वारा लिए गए संकल्प पर आधारित होता है। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसमें भोजन का पूरी तरह त्याग नहीं किया जाता, बल्कि एक विशेष आचरण और संयम का पालन करने का कठोर संकल्प लिया जाता है।