धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में माथे पर तिलक लगाना बेहद शुभ माना जाता है। पूजा-पाठ, मंदिर दर्शन और किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले तिलक लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तिलक केवल माथे की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं लगाया जाता, बल्कि यह व्यक्ति की आस्था, भक्ति और इष्ट देवता के प्रति समर्पण का प्रतीक भी है। अलग-अलग देवी-देवताओं की पूजा में अलग-अलग तरह के तिलक लगाने की परंपरा है। कोई चंदन का तिलक लगाता है, तो कोई रोली, कुमकुम या भस्म का इस्तेमाल करता है। आइए जानते हैं कि कौन-सा तिलक किस देवी-देवता से जुड़ा है और इसे लगाने का क्या धार्मिक महत्व है।

भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण के लिए चंदन का तिलक भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा करने वाले भक्तों में पीले चंदन, गोपी चंदन और केसर का तिलक लगाने की परंपरा है। वैष्णव संप्रदाय में माथे पर दो खड़ी रेखाओं वाला तिलक लगाया जाता है, जिसे ऊर्ध्वपुंड्र कहा जाता है। इसे भगवान विष्णु के चरणों का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि चंदन का तिलक लगाने से मन शांत रहता है और व्यक्ति में सकारात्मक विचार आते हैं।

भगवान शिव के भक्त लगाते हैं भस्म का तिलक भगवान शिव की पूजा में भस्म यानी विभूति का विशेष महत्व है। शिव भक्त माथे पर तीन आड़ी रेखाएं लगाते हैं, जिन्हें त्रिपुंड कहा जाता है। इसे शरीर की नश्वरता और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। कुछ भक्त सफेद चंदन का तिलक भी लगाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भस्म का तिलक वैराग्य और आध्यात्मिकता का संदेश देता है।

माता दुर्गा और लक्ष्मी के लिए लाल तिलक माता दुर्गा, काली और लक्ष्मी की पूजा में लाल कुमकुम, रोली और लाल चंदन का विशेष महत्व माना जाता है। लाल रंग शक्ति, साहस, ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक है। विवाहित महिलाएं भी कई शुभ अवसरों पर माथे पर कुमकुम का तिलक लगाती हैं। मान्यता है कि लाल तिलक लगाने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

भगवान गणेश और हनुमान जी का प्रिय सिंदूर भगवान गणेश और हनुमान जी की पूजा में सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की विशेष परंपरा है। भक्त भी माथे पर सिंदूर का तिलक लगाते हैं। इसे शक्ति, साहस और मंगल का प्रतीक माना जाता है। वहीं भगवान गणेश को लाल चंदन और सिंदूर अर्पित किया जाता है। भक्त मानते हैं कि इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और शुभ कार्यों में सफलता मिलती है।