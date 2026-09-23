वामन जयंती 2026: जब भगवान विष्णु ने 3 कदमों में नाप ली थी पूरी सृष्टि, पढ़ें राजा बलि के अहंकार टूटने की कथा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर वामन जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। यह उनका पांचवां अवतार माना जाता है। वामन जयंती को वामन द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है।

इस दिन भगवान वामन की पूजा-अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन साधना और विशेष चीजों का दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार क्यों लिया? अगर नहीं, तो आइए इस लेख में इसके पीछे की वजह जानते हैं।

वामन जयंती 2026 कब है? भाद्रपद शुक्ल द्वादशी तिथि की शुरुआत: 22 सितंबर को रात 09 बजकर 43 मिनट पर

भाद्रपद शुक्ल द्वादशी तिथि का समापन: 23 सितंबर को रात 10 बजकर 50 मिनट पर

वैदिक पंचांग के अनुसार, वामन जयंती 23 सितंबर को मनाई जा रही है।

वामन अवतार की कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार, सतयुग में राजा बलि का प्रकोप बहुत बढ़ गया था और उसने देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके अहंकार को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अपना पांचवां अवतार लिया। भगवान वामन के पिता महर्षि कश्यप और माता अदिति थीं। वामन अवतार का मुख्य उद्देश्य देवराज इंद्र को उनका देवलोक वापस दिलाना था।

देवताओं की यह स्थिति देखकर देवमाता अदिति ने भगवान विष्णु की तपस्या करने का निर्णय लिया। विष्णु जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाएंगे।

जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तब भगवान वामन उनके पास पहुंचे और अपने रहने के लिए भिक्षा में तीन पग भूमि मांगी। दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को इसके पीछे का रहस्य बताया और भूमि दान करने से रोका। लेकिन दानवीर राजा बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी और भगवान वामन को तीन पग भूमि देने का वचन दे दिया।