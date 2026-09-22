गरुड़ पुराण का रहस्य: पितृ पक्ष में रोज सुबह मुख्य द्वार पर करें यह 1 उपाय, पूर्वजों की नाराजगी होगी दूर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पितृ पक्ष के सोलह दिन का समय हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दौरान पूर्वज पृथ्वी पर विचरण करते हैं और वंशजों के माध्यम से अन्न और जल ग्रहण करते हैं। इन दिनों में लोग अपने रूठे पूर्वजों को किसी न किसी उपाय से मनाने के कोशिश करते हैं।

इस समय पूर्वजों को जल देना और उनके नाम से भोजन निकालना एक प्रमुख कार्य माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्वज किसी न किसी रूप में आकर अन्न और जल ग्रहण करते हैं। श्राद्ध कर्म ठीक से करने पर पितरों की कृपा बनी रहती है और उन्हें तर्पण और जल भी स्वीकार्य होता है। गरुण पुराण में पूर्वजों के लिए किए जाने वाले कई कर्मों का उल्लेख है और इनमें से एक है पितृ पक्ष के दिनों में मुख्य द्वार पर जल छिड़कना। आइए आपको बताते हैं इसके क्या लाभ हो सकते हैं और इससे पूर्वज प्रसन्न क्यों होते हैं।

पितृ पक्ष में मुख्य द्वार पर पानी छिड़कने से क्या होता है? अगर आप पितृ पक्ष के सभी नियमों का पालन करते हुए नियमित रूप से मुख्य द्वार पर थोड़ा जल छिड़कते हैं, तो यह पूर्वजों की तृप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय में बताया गया है कि अगर घर में परिंडे के स्थान यानी कि मटके से लेकर थोड़ा सा जल आप घर के मुख्य दरवाजे पर नियमित छिड़कते हैं, तो इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है।

घर में परिंडे का स्थान पूर्वजों का माना जाता है और इस स्थान से लिया गया जल जब मुख्य द्वार पर डाला जाता है तब यह सीधे पितरों तक जाता है। मुख्य द्वार पर पानी छिड़कने से तृप्त होते हैं पूर्वज जब आप घर के मटके से पानी लेकर मुख्य द्वार पर डालते हैं, तो जितने भी पितर रात्रि भर में आकर भोजन की याचना करते हैं उस जल से उनकी तृप्ति हो जाती है। ऐसे में अगर आप किसी वजह से पूर्वजों को जल देना या श्राद्ध कर्म करना भूल भी जाएं, तब भी उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है और यह जल सीधे उनके पास पहुंचता है।