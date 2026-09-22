राजा बलि के वचन से जुड़ा है वामन द्वादशी का पर्व, इस दिन क्यों नहीं तोड़ना चाहिए कोई वादा?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि भगवान विष्णु के पांचवें स्वरूप 'श्री वामन देव' के प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाई जाती है। इसे वामन द्वादशी भी कहते हैं। सनातन परंपरा में मान्यता है कि इस दिन वामन देव की विधि-विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस पूजा से व्यक्ति के अंदर से अहंकार का खात्मा होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।