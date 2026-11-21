धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कलियुग में अधर्म, लालच, क्रोध और नकारात्मकता तेजी से बढ़ती है। कहा जाता है कि कुछ ऐसी आदतें और चीजें हैं, जिनके कारण व्यक्ति के जीवन में अशांति और परिवार में कलह बढ़ती है।

श्रीमद्भागवत महापुराण में राजा परीक्षित और कलियुग से जुड़ी एक रोचक कथा मिलती है। इसमें कलियुग के पांच निवास स्थान बताए गए हैं। मान्यता है कि इन स्थानों पर अधर्म और बुराइयों का प्रभाव अधिक रहता है। आइए जानते हैं वे कौन-सी पांच चीजें हैं, जिनसे जुड़ी आदतों को धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना गया है।

राजा परीक्षित और कलियुग की क्या है पौराणिक कथा? श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के 17वें अध्याय में राजा परीक्षित और कलियुग की कथा का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार, एक बार राजा परीक्षित अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बैल रूपी धर्म और गाय रूपी पृथ्वी को परेशान कर रहा है।

यह देखकर राजा परीक्षित क्रोधित हो गए। उन्होंने उस व्यक्ति को दंड देने का निर्णय लिया। तब उन्हें पता चला कि वह कोई और नहीं, बल्कि कलियुग है। राजा परीक्षित ने उसे मारने के बजाय शरण में आने पर जीवनदान दे दिया। हालांकि, उन्होंने अपने राज्य में कलियुग को रहने की अनुमति नहीं दी।

इन 5 चीजों में माना जाता है कलियुग का वास बार-बार निवेदन करने पर राजा परीक्षित ने कलियुग को पांच स्थानों पर निवास करने की अनुमति दी। जुआ खेलने की आदत श्रीमद्भागवत के अनुसार, जुआ कलियुग का पहला निवास स्थान है। जुआ खेलने से व्यक्ति में लालच, छल और बेईमानी जैसी बुराइयां बढ़ सकती हैं। इसके कारण धन की हानि होती है और कई बार परिवार के सदस्यों के बीच विवाद भी पैदा हो जाते हैं। इसलिए धार्मिक मान्यताओं में जुए से दूर रहने की सलाह दी जाती है।

मद्यपान और नशे की आदत कलियुग का दूसरा निवास स्थान मद्यपान यानी शराब और नशे को माना गया है। नशे की आदत व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इसके कारण क्रोध, अहंकार और गलत व्यवहार बढ़ने की आशंका रहती है। परिवार में भी तनाव और झगड़ों की स्थिति बन सकती है।

अवैध संबंध और अनैतिक काम कलियुग का चौथा निवास स्थान काम यानी अनैतिक वासना और अवैध संबंधों को बताया गया है। मान्यता है कि गलत संबंधों के कारण व्यक्ति के जीवन में मोह, लालच और विश्वास की कमी बढ़ती है। इससे पति-पत्नी और परिवार के रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है।