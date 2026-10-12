Shardiya Navratri 2026 Day 2: मां ब्रह्मचारिणी की इस मुहूर्त में करें पूजा, नोट करें विधि, कथा, भोग और आरती 

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज यानी 12 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2026 Day 2) का दूसरा दिन है। यह दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना करने से भक्त के मन को शांति प्राप्त होती है और जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं। साथ ही जीवन की अनेक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ऐसे में आइए, इस आर्टिकल में हम आपको मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कथा आदि के बारे में बताते हैं।

शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन का शुभ मुहूर्त (Shardiya Navratri 2026 Day 2 Shubh Muhurat) द्वितीया तिथि की शुरुआत- 11 अक्टूबर 2026 को रात 9 बजकर 32 मिनट से

द्वितीया तिथि का समापन- 12 अक्टूबर 2026 को रात 10 बजकर 14 मिनट तक

अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11 बजकर 44 मिनट से दोपहर 12 बजकर 30 मिनट तक

मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि (Shardiya Navratri 2026 Day 2 Puja Vidhi) इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें।

मंदिर को गंगाजल से पवित्र करें।

मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा का अभिषेक करें।

इसके बाद देवी को फूल, जैसे चमेली, गेंदा या गुड़हल और श्रृंगार की चीजें अर्पित करें।

दीपक जलाकर आरती करें।

मंत्रों का जाप और कथा का पाठ करें।

मां ब्रह्मचारिणी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं।

देवी से जीवन में सुख-शांति की कामना करें।

अंत में लोगों में प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें।

मां ब्रह्मचारिणी के प्रिय भोग (Maa Brahmacharini Bhog) मां ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग सबसे अधिक प्रिय माना जाता है। इसके अलावा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर तैयार किया गया पंचामृत अर्पित करें। साथ ही दूध की खीर या पेड़े का भोग भी लगा सकते हैं।