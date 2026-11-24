धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे रत्नों के बारे में बताया जाता है जो ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को कम करते हैं। यही नहीं आपके जीवन में समृद्धि के मार्ग भी खोलते हैं। ऐसे ही शनिदेव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के दौरान व्यक्ति को जीवन में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

इस दौरान व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, बनते काम खराब हो सकते हैं और यहां तक कि नौकरी और करियर में भी उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। ऐसे में आप ज्योतिष एक्सपर्ट की सलाह से नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। नीलम को शनिदेव का प्रतिनिधि रत्न माना जाता है। हालांकि, इसे धारण करने से पहले कुछ जरूरी नियमों और सावधानियों को जानना बहुत जरूर होता है। आइए आपको बताते हैं नीलम पहनने के लाभ क्या हैं और इसे किन नियमों के साथ पहनना चाहिए।

नीलम रत्न का शनिदेव से संबंध रत्न शास्त्र के अनुसार, नीलम का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। इसका रंग गहरा नीला या हल्का नीला हो सकता है। ज्योतिषीय मान्यता है कि नीलम धारण करने से कुंडली में शनि की स्थिति से जुड़े सकारात्मक प्रभाव मजबूत होने लगते हैं। इसे अनुशासन, धैर्य, मेहनत और स्थिरता का प्रतीक भी माना जाता है।

ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में शनि शुभ स्थिति में होते हैं, उनके लिए नीलम अनुकूल हो सकता है। हालांकि, हर व्यक्ति के लिए यह रत्न लाभकारी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए आप जब भी इसे धारण करें पहले ज्योतिष एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।