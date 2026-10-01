धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सुबह की शुरुआत अगर सकारात्मक सोच और अच्छे विचारों के साथ की जाए, तो पूरा दिन बेहतर महसूस हो सकता है। हिंदू धार्मिक मान्‍यताओं में सुबह का समय प्रार्थना, मंत्र जाप और ध्यान के लिए विशेष माना गया है। ऐसी ही एक मान्यता 'सूर्य प्रभा समृद्धि' इन तीन शब्दों से जुड़ी है।

मान्यता है कि सुबह उठते ही इन शब्दों का श्रद्धा के साथ स्मरण करने से मन में सकारात्मकता और उत्साह बढ़ता है। इन तीनों शब्दों का संबंध प्रकाश, ऊर्जा और खुशहाली से जोड़ा जाता है। चलिए इस मंत्र के बारे में विस्‍तार से जानते हैं।

'सूर्य प्रभा समृद्धि' का क्या है अर्थ? सूर्य का अर्थ सूर्य देव से है। सूर्य को जीवन, प्रकाश, ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्रोत माना जाता है। ज्‍योतिष शास्‍त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, सम्मान और व्यक्तित्व का कारक भी माना गया है।

प्रभा का अर्थ प्रकाश, चमक या तेज होता है। यह अंधकार को दूर करने और जीवन में रोशनी आने का प्रतीक माना जाता है। समृद्धि का अर्थ खुशहाली, संपन्नता, सुख-शांति और जीवन में पूर्णता से है। इस तरह 'सूर्य प्रभा समृद्धि' का भावार्थ सूर्य के प्रकाश जैसी तेजस्वी ऊर्जा, चमक और खुशहाली से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। सुबह बोलने से क्या होता है? सुबह का समय शांत होता है और उस समय मन अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। ऐसे में किसी सकारात्मक शब्द या मंत्र का स्मरण करने से दिन की शुरुआत एकाग्रता और अच्छे विचारों के साथ की जा सकती है।

'सूर्य प्रभा समृद्धि' का जाप करते समय व्यक्ति अपने मन में प्रकाश, ऊर्जा और समृद्धि की सकारात्मक भावना रख सकता है। इससे मन में उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ने का अनुभव हो सकता है। नकारात्मक विचारों से मिल सकती है राहत दिन की शुरुआत ही चिंता और नकारात्मक विचारों से करने पर मन पर उसका असर पड़ सकता है। इसके बजाय कुछ समय शांत बैठकर सकारात्मक शब्दों का स्मरण करने से मन को स्थिर करने में मदद मिल सकती है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य का प्रकाश नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक है। इसलिए इस तरह के शब्दों का जाप सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए किया जाता है। सफलता और समृद्धि की भावना 'समृद्धि' शब्द अपने आप में खुशहाली और संपन्नता का भाव रखता है। सुबह इसका स्मरण करने से व्यक्ति अपने लक्ष्य और अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। हालांकि, केवल मंत्र बोलने से धन या सफलता की निश्चित गारंटी नहीं होती। सफलता के लिए मेहनत, सही निर्णय और निरंतर प्रयास भी जरूरी हैं। कैसे करें 'सूर्य प्रभा समृद्धि' का जाप? सुबह उठने के बाद कुछ समय शांत बैठें। संभव हो तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव का स्मरण करें। इसके बाद श्रद्धा के साथ 'सूर्य प्रभा समृद्धि' बोल सकते हैं।