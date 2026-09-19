Radha Ashtami Wishes 2026: राधा अष्टमी पर अपनों को भेजें ये प्यार भरे संदेश, पढ़ते ही खिल उठेगा चेहरा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 19 सितंबर को राधा अष्टमी मनाई जा रही है। इस दिन राधा रानी की पूजा-अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन किशोरी जी की साधना करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है।

इस पर्व की लोग एक-दूसरे को हार्दिक शुभकामनाएं (Radha Ashtami Wishes in Hindi) देते हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम आपके लेकर आए हैं राधा अष्टमी के शुभकामनाएं संदेश (Happy Radha Ashtami 2026), जिनके द्वारा आप अपने प्रियजनों और परिवार वालों को इस पर्व की शुभकामनाएं (Radha Ashtami Ki Hardik Shubhkamnaye in Hindi) भेज सकते हैं।

राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था,

दुनियां को प्यार का सही अर्थ जो समझाना था

आपको राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रेम को भी खुद पर गुमान है क्योंकि,

राधा-कृष्ण का प्रेम हर दिल में विराजमान हैं.

राधा अष्टमी 2026 की हार्दिक बधाई।

राधा की चाहत है कृष्ण

उसके दिल की विरासत है कृष्ण

चाहे कितना भी रास रचा ले कृष्ण

दुनिया तो फिर भी यही कहती है

राधा अष्टमी की आपको बहुत बधाई

राधा कहती हैं दुनिया वालों से,

तुम्हारे और मेरे प्यार में बस इतना अंतर है,

प्यार में पड़कर तुमने अपना सब कुछ खो दिया,

और मैंने खुद को खोकर सब कुछ पा लिया।

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं

प्रेम को भी खुद पर गुमान है क्योंकि,

राधा-कृष्ण का प्रेम हर दिल में विराजमान है।

राधा अष्टमी 2026 की हार्दिक बधाई।

कान्हा की बंसी में सुर हैं जिसके नाम के,

वही तो हैं आराध्य हम सब के श्याम के।

राधा अष्टमी 2026 की हार्दिक बधाई।

राधा की चाहत, राधा का दुलार,

कान्हा की धड़कन, कान्हा का संसार।

राधा अष्टमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

गोकुल में जो करे निवास, गोपियों संग रचाए रास,

उस कृष्ण के दिल में भी है सिर्फ राधा का वास।

राधा अष्टमी 2026 की हार्दिक बधाई।

राधा की कृपा बिना कृष्ण नहीं मिलते,

इनके प्रेम बिना हृदय के फूल नहीं खिलते।

राधा अष्टमी 2026 की ढेरों शुभकामनाएँ।

चारों तरफ फैल रहा है इनके प्रेम का नूर,

राधा-कृष्ण का रिश्ता है दुनिया में सबसे मशहूर।

राधा अष्टमी 2026 की हार्दिक बधाई

जिनके मन में बसती हैं भानु-नंदिनी प्यारी,

उनके हर संकट हर लेते हैं कृष्ण मुरारी।

राधा अष्टमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

राधा की भक्ति में जो खो जाता है,

वो सांवरे कृष्ण का अपना हो जाता है।

राधा अष्टमी 2026 की ढेरों बधाई

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(All Pic Credit- AI-Generated)

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