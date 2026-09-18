Radha Ashtami 2026: गायों के अलावा किन पालतू जानवरों से था राधा रानी का विशेष लगाव? पढ़ें पूरी कथा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। राधा अष्टमी (Radha Ashtami 2026) सिर्फ एक पवित्र तिथि ही नहीं, बल्कि उस दिव्य प्रेम को महसूस करने का भी दिन है जो सदियों बाद भी अत्यंत श्रद्धा-भाव के साथ मनाई जाती है।

इस साल राधा अष्टमी (Radha Ashtami 2026) का पर्व 19 सितंबर 2026, शनिवार के दिन मनाया जाएगा। राधा रानी और उनके प्रिय जानवरों का वर्णन गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों, नारद पंचरात्र और पद्म पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलता है।

राधा रानी का प्रेम सिर्फ भगवान श्रीकृष्ण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ब्रज क्षेत्र के तमाम चहकते पक्षियों और जंगलों में घूमते जानवरों के प्रति भी उनकी प्रेम भावना झलकती थी। माना जाता है कि, राधा रानी के पास कुछ पालतू जीव भी थे, जिनसे उनका लगाव परिवार के सदस्य की तरह था। आइए जानते हैं 'श्रीजी'के पालतू जानवरों के बारे में।