राधा अष्टमी 2026: किशोरी जी को क्यों चढ़ाया जाता है 16 श्रृंगार? यहां समझें सुहाग सामग्री का धार्मिक महत्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के ठीक पंद्रह दिन बाद ब्रजभूमि में हमारी श्री राधा रानी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। भक्त इस दिन राधा अष्टमी का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाते हैं। राधा अष्टमी का यह खास पर्व आज यानी 19 सितंबर को मनाया जा रहा है।

राधा रानी के जन्म पर मंदिरों में तो भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और घर में भी लोग विधि-विधान के साथ उनकी पूजा-अर्चना करते हैं। राधा रानी की पूजा में सबसे प्रमुख माना जाता है उन्हें सोलह श्रृंगार अर्पित करना। आइए आपको बताते हैं आखिर क्यों राधा अष्टमी पर किशोरी जी को सोलह श्रृंगार अर्पित करने की परंपरा इतनी प्रचलित है और इसका महत्व क्या है?

राधारानी को क्यों चढ़ाया जाता है सोलह श्रृंगार? राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का जन्म हुआ था और इस दिन की पूजा में किशोरी जी को सोलह श्रृंगार चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राधा रानी को द्वापर युग में श्री कृष्ण ने सोलह श्रृंगार से सजाया था, इसलिए आज भी जो भक्त उन्हें सोलह श्रृंगार चढ़ाता है उसके ऊपर राधे-कृष्ण की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है। यही नहीं यदि सुहागिन महिलाएं राधा रानी का सोलह श्रृंगार करती हैं, तो उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है।

राधा रानी के सोलह श्रृंगार में क्या-क्या चढ़ता है? राधा रानी को सोलह श्रृंगार में चढ़ाई जाने वाली हर सामग्री का विशेष महत्व है और ये किसी न किसी चीज का प्रतीक मानी जाती हैं। आइए जानें क्या हैं सोलह श्रृंगार-