किस्मत चमकाने का दुर्लभ मौका, राधा अष्टमी पर करें यह 1 उपाय, बरसेगी किशोरी जी की कृपा बरसेगी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। राधा अष्टमी (Radha Ashtami 2026) के दिन पूरे ब्रज में बहुत ही खास उत्साह देखने को मिलता है। बरसाना के राधा रानी मंदिर भक्तों को भारी भीड़ देखने को मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा रानी का प्राकट्य हुआ था।

इसलिए इस तिथि पर राधा अष्टमी मनाई जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार, यह पर्व आज यानी 19 सितंबर को मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इस अवसर पर राधा रानी की पूजा करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही किशोरी जी की कृपा से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।