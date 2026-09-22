धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पितृ पक्ष का समय हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन दिनों सभी अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धा से घर में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। इतना ही नहीं, इन दिनों में लोग अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान भी करते हैं। पितृ पक्ष से जुड़ी कई मान्यताओं के साथ-साथ इससे जुड़े कुछ वास्तु नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन किया जाए तो पितृ खुश हो जाते हैं।

वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसे घर में ऊर्जा के प्रवेश का प्रमुख मार्ग माना जाता है। इसलिए पितृ पक्ष के दौरान मुख्य द्वार को साफ और व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए इस बारे में विस्‍तार से जानते हैं।

मुख्य द्वार की अच्छी तरह सफाई करें पितृ पक्ष में सबसे पहले घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह सफाई करें। दरवाजे के आसपास धूल, मिट्टी और गंदगी जमा न होने दें। अगर दरवाजे या उसके आसपास जाले लगे हैं, तो उन्हें भी साफ कर दें।

तोरण और रंगोली से सजाएं पितृ पक्ष को कई लोग शोक का समय समझते हैं, मगर यह एक पर्व की तरह मनाया जाना चाहिए। इन दिनों हमारे पितृ हमारे साथ घर पर रहने के लिए आते हैं। ऐसे में घर के मुख्‍य द्वार या दरवाजे को तोरण और रंगोली से सजाना चाहिए। आप इस अवसर पर आम या अशोक के पत्तों और गेंदे के फूलों से बना तोरण घर के मुख्‍य द्वार पर लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको मुख्य द्वार के सामने साफ जगह पर छोटी रंगोली भी बनानी चाहिए। इससे प्रवेश द्वार सुंदर और साफ-सुथरा दिखाई देता है।

दरवाजे से आवाज नहीं आनी चाहिए पितृ पक्ष के दौरान मुख्य दरवाजा खोलते या बंद करते समय कर्कश या तेज आवाज नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उसकी मरम्मत पहले ही करा लेनी चाहिए। आप दरवाजों के कब्जों में तेल डालकर भी उसे सही कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर में शांत माहौल और व्यवस्थित चीजें होने से पितरों को बहुत अच्छा लगता है।

शाम को मुख्य द्वार पर रोशनी रखें शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर पर्याप्त रोशनी रखें। इससे जब पितरों को घर के रास्‍ते में अंधकार नहीं मिलता है और प्रवेश द्वार भी साफ और अच्‍छा नजर आता है।

दहलीज को रखें साफ मुख्य द्वार की दहलीज यानी चौखट का भी पितृ पक्ष के दौरान विशेष महत्व माना गया है। इन दिनों में दहलीज को रोजाना ताजे गोबर से लीपा जाता है। यदि आपके घर की दहलीज पहले टूटी हुई है तो पितृ पक्ष के आने से पूर्व ही उसकी मरम्‍मत करा लें। कुछ घर के उस कमरे या स्‍थान की दहलीज को लांघने पर भी रोक होती है, जहां पर पितरों की स्‍थापना की जाती है।