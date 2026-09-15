Ganpati Visarjan 2026: डेढ़ दिन में कर रहे हैं गणपति विसर्जन, तो भूलकर भी न करें ये गलतियां; बप्पा हो जाएंगे नाराज

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति स्थापना के बाद ग्यारहवें दिन विसर्जन किया जाता है। कई लोग इस दौरान घर में भी गणपति की स्थापना करते हैं और डेढ़, तीन या सात दिन में गणपति का विसर्जन कर देते हैं। इस साल गणपति की स्थापना 14 सितंबर को हुई है और जो लोग घर में डेढ़ दिन के संकल्प के साथ गणपति को लाए हैं, वो 15 सितंबर को ही बप्पा का विसर्जन करेंगे।

गणपति स्थापना के दिन लोग गणपति बप्पा की मूर्ति घर लाते हैं और सभी रीति-रिवाजों के साथ गणेश चतुर्थी का पर्व मनाते हैं। मुख्य रूप से ये 10 दिन का उत्सव पूरी तरह गणपति की आस्था का प्रतीक है। घर में बप्पा के पूजन से सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं अगर आप स्थापना के बाद डेढ़ दिन में गणपति विसर्जन करने जा रहे हैं तो आपको कुछ गलतियों से बचना चाहिए। आइए जानें इसके बारे में-

भोग अर्पित किए बिना न करें विसर्जन आप भले ही डेढ़ दिन में ही गणपति बप्पा का विसर्जन क्यों न कर रहे हों, आपको इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि इस दिन भी पूरे विधि-विधान के साथ बप्पा का पूजन करें और उन्हें भोग अर्पित करें।

यही नहीं गणपति की आरती भी करें और क्षमा प्रार्थना करने के बाद ही गणपति को उनके स्थान से उठाकर विसर्जन के लिए ले जाएं। इसके साथ ही आपको पूजन के समय नारियल भी चढ़ाना चाहिए। पूजा की सामग्री कचरे में न फेंकें कई बार लोग गणपति पूजन के बाद गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन तो कर देते हैं, लेकिन पूजन की सामग्री घर पर ही रखी रहती है या फिर इस सामग्री को कचरे में डाल देते हैं।

आपको पूजा की किसी भी सामग्री जैसे फूल, माला, नारियल या अन्य चीजों को कभी भी कचरे में नहीं डालना चाहिए। बल्कि इस बात का ध्यान रखें कि इन सामग्रियों को भी सम्मान पूर्वक विसर्जित करें या किसी पेड़ के नीचे रख दें।

विसर्जन के तुरंत बाद सारी सजावट हटा लेना गणपति विसर्जन के बाद कई लोग घर में उस स्थान को पूरी तरह से साफ कर देते हैं जहां गणपति की स्थापना हुई थी। ऐसा करना बहुत गलत माना जाता है और कहा जाता है कि यदि पूरी सजावट तुरंत हटा ली जाती है, तो आपको गणपति का आशीर्वाद नहीं मिलता है। आप विसर्जन के दूसरे दिन उस स्थान की सफाई करें जहां आपने गणपति को स्थापित किया था।

विसर्जन के लिए बप्पा की मूर्ति के मुख की सही दिशा अक्सर देखा जाता है कि लोग जब गणपति की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाते हैं, उस समय उनका मुख घर से बाहर होता है। यह आपकी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है।