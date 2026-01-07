Pradosh vrat 2026 Date: कब है माघ माह का आखिरी प्रदोष व्रत? अभी नोट करें तिथि और शिव पूजन का शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धार्मिक मान्यता के अनुसार, प्रदोष व्रत को विधिपूर्वक करने से भगवान शिव और मां पार्वती प्रसन्न होती हैं। महादेव की कृपा से सभी भय से मुक्ति मिलती है। इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि दान और व्रत करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है और साधक के जीवन में कोई संकट नहीं आता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि माघ महीने के आखिरी प्रदोष व्रत (Pradosh vrat 2026) की डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में।

प्रदोष व्रत 2026 डेट और शुभ मुहूर्त (Pradosh Vrat 2026 Date and Shubh Muhurat)

वैदिक पंचांग के अनुसार, माघ महीने का आखिरी प्रदोष व्रत 30 जनवरी को किया जाएगा।

माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत- 30 जनवरी को सुबह 11 बजकर 09 मिनट पर

माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का समापन- 31 जनवरी को सुबह 08 बजकर 25 मिनट पर