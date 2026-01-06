Magh Month 2026: सिर्फ एक महीना नहीं, 'मोक्ष का द्वार' है माघ! जानें इस पवित्र माह के 5 अनसुने रहस्य
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में माघ महीने का बड़ा महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, माघ का महीना भक्ति, तप और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ के महीने में स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। हर साल की तरह इस नए साल में माघ का महीना बेहद शुभ संयोगों के साथ आया है।
वहीं, पूराणों में भी इसका जिक्र बेहद अच्छे ढंग से किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस महीने में किया गया स्नान और दान पूरे साल की पूजा के बराबर फल देता है। आइए जानते हैं माघ से जुड़े उन 5 अनसुने रहस्यों के बारे में, जो इसे इतना खास बनाते हैं।
1. संगम पर देवताओं का वास
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माघ के महीने में सभी देवी-देवता पृथ्वी पर आते हैं और प्रयागराज (संगम) में निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी वजह से यहाँ 'कल्पवास' की परंपरा है, जहाँ लोग महीने भर सादगी से रहकर तपस्या करते हैं।
2. 'कायाकल्प' का रहस्य
माघ मास में केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक लाभ भी छिपे हैं। माघ की कड़ाके की ठंड में सुबह-सुबह ठंडे पानी में स्नान करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और त्वचा में नई चमक आती है। शास्त्रों में इसे 'कायाकल्प' करने वाला महीना कहा गया है।
3. तिल और दान का जादुई महत्व
इस महीने में 'तिल' के प्रयोग का रहस्य बहुत गहरा है। माघ में तिल का दान, तिल का उबटन और तिल का सेवन शनि दोष और रोगों से मुक्ति दिलाता है। मान्यता है कि माघ के दान से जन्म-जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और दरिद्रता दूर होती है।
(Image Source: AI-Generated)
4. यमदूतों का डर खत्म
कहा जाता है कि जो व्यक्ति माघ मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे मृत्यु के बाद यमलोक नहीं जाना पड़ता। माघ की पवित्रता इतनी अधिक है कि इसके प्रभाव से नकारात्मक शक्तियां और काली ऊर्जाएं व्यक्ति से दूर भागती हैं।
5. मोक्ष का सबसे आसान रास्ता
कलयुग में मोक्ष प्राप्त करना बहुत ही कठिन बताया गया है। लेकिन, माघ का महीना इसमें अपवाद है। शास्त्रों के अनुसार, माघ स्नान करने वाले व्यक्ति को वही पुण्य मिलता है, जो हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता है। यह महीना हमें सिखाता है कि संयम और सात्विक जीवन से हम मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकते हैं।
