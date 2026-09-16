रामायण के सूत्र: मुश्किल वक्त में याद रखें विभीषण की ये बातें, हर संकट से निकलने का मिलेगा रास्ता

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। रामायण काल के सभी पत्रों में से धर्म का साथ देने वाले विभीषण का नाम भी हमेशा याद किया जाता है। रावण के भाई होने के बाद भी उन्होंने कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और जब उन्हें ऐसा लगा कि लंकापति रावण का अहम बढ़ रहा है और वो अधर्म को अपना रहे हैं, तब उन्होंने रावण को छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण ले ली।

यही नहीं रामायण के सुंदरकांड की चौपाइयों में इस बात का प्रसंग विस्तार से मिलता है कि विभीषण ने सदैव रावण को समझाने और राम की शरण में जाने का प्रयास किया, लेकिन उसने जब उनकी बात नहीं मानी तो वो रावण को छोड़कर चले गए। इस पूरे प्रसंग में विभीषण की कुछ ऐसी बातें हैं जो आज भी लोगों मुश्किल समय से बाहर आने और कभी भी धर्म का साथ न छोड़ने की सीख देते हैं। आइए जानें विभीषण की कुछ ऐसी बातों के बारे में जो आपको भी हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए।

कठिन परिस्थिति में प्रभु की शरण लेना रामायण में जब विभीषण को लगा कि रावण के साथ रहने से वह अधर्म का साथ देंगे, तब उन्होंने श्री राम की शरण ली। उनकी यह सीख आज भी प्रासंगिक है कि जीवन में जब भी कठिन समय आए श्री राम की शरण में जाना चाहिए। श्री राम कहते हैं कि 'अगर कोई सौ पाप करके भी मेरी शरण में आता है, तो मैं उसे आश्रय अवश्य देता हूं। रामायण के सुंदरकांड में एक चौपाई है-

कोटि बिप्र बध लागहिं जाहू। आएँ सरन तजउँ नहिं ताहू॥

सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं॥ इसका अर्थ यह है कि- जब विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में आए तब वो कहते हैं कि अगर यदि किसी पर करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप भी लगा हो, तो भी मेरी शरण में आने पर मैं उसका त्याग नहीं करता हूं। जैसे ही कोई व्यक्ति निष्कपट भाव से मेरी शरण में आता है उसके कई जन्मों के पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं।