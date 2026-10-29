Karwa Chauth 2026: करवाचौथ की पूजा में करवा टूट जाए या पूजा की कोई सामग्री छूट जाए, तो क्या करें?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। करवाचौथ 2026 व्रत की शुरुआत हो चुकी है। आज सूर्यास्त होने के बाद विवाहित महिलाएं सज-संवरकर चंद्रमा देवता की पूजा करेंगी और अपने पति की लंब उम्र, बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद मांगेगी।

करवाचौथ के व्रत में मिट्टी के करवे का अत्यंत महत्व होता है। आधुनिक दौर में स्टील , तांबा, पीतल और कई धातु से बने करवे मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, जो एक बार खरीदने के बाद सालों-साल तक करवाचौथ में इस्तेमाल किए जाते हैं।

करवा टूट जाए तो क्या करें? करवाचौथ व्रत की पूजा में करवा की भूमिका बेहद खास मानी जाती है। इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है। हालांकि करवाचौथ के शुभ अवसर पर अगर मिट्टी का करवा गलती से टूट जाए या किसी भी तरह की पूजा की सामग्री न मिले, तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह एक सामान्य भूल है न कि कोई बड़ा पाप है। इस भूल को सुधारने के लिए कई धार्मिक नियम बताए गए हैं।

यदि गलती से करवा टूट जाता है, तो सबसे पहले भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और करवा माता का मन में स्मरण करके उनसे माफी मांगे। यदि संभव हो सके तो उसी समय कोई नया मिट्टी का करवा पूजा में रखें। अगर मिट्टी का करवा नहीं मिल रहा, तो स्टील या अन्य धातु से बने करवे का इस्तेमाल भी पूजा में कर सकते हैं। अगर करवा पूजा से पहले या बाद में टूटा है, तो भी घबराना नहीं चाहिए। करवा के टूटे हुए टुकड़ों को अच्छे से समेट लें और किसी भी बहती नदी में प्रवाहित या पेड़ के नीचे दबा दें। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, करवाचौथ के मौके पर करवा के टूटने पर व्रत खंडित नहीं होता है। इसके बाद भी आप पूरे विधि-विधान और श्रद्धा के साथ अपनी पूजा जारी रख सकते हैं बिना किसी डर के। करवाचौथ की पूजा सामग्री छूटने पर क्या करें? करवाचौथ की पूजा पर अगर आप से पूजा से संबंधित किसी भी तरह का सामान (जैसे कलावा, रोली, चंदन, फूल या करवा ) छूट जाए, तो उस समय उपलब्ध सामग्री से भी आप पूजा संपन्न कर सकते हैं।