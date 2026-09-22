जितिया 2026: बिना पानी की एक बूंद पिए संतान के लिए मां का कठिन तप, क्या है इस निर्जला व्रत का महत्व?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में माताएं तमाम तरह के व्रत रखती हैं लेकिन, जितिया (जीवित्पुत्रिका) व्रत का अपना एक बेहद खास महत्व है। ये व्रत मुख्य रूप से यूपी, बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुख-समृद्धि की कामना के लिए रखती हैं। यह एक बेहद कठिन निर्जला व्रत है, जिसमें पूरे दिन अन्न और जल का त्याग किया जाता है।

क्या है जितिया व्रत और इसका महत्व? आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाने वाला यह व्रत माताओं के असीम प्रेम और त्याग का प्रतीक माना जाता है। पहले के समय में यह व्रत ज्यादातर पुत्रों के लिए रखा जाता था, लेकिन आज माताएं अपने सभी संतान चाहे वो लड़का हो या लड़की सबकी सलामती के लिए रखती हैं। इस दिन मुख्य रूप से गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन (Jimutavahana) की पूजा का विधान है।