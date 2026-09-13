HartalikaTeej: पिया के नाम रची मेहंदी से महके जमशेदपुर के बाजार, आज सुहागिनें रखेंगी 24 घंटे का निर्जला व्रत
जमशेदपुर में अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए हरतालिका तीज का महापर्व पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा ...और पढ़ें
HighLights
जमशेदपुर में हरतालिका तीज का महापर्व पारंपरिक उत्साह से।
प्रदोष काल में शिव-पार्वती की विधि-विधान से पूजा-अर्चना।
बाजारों में उमड़ा सुहाग का उल्लास
खरीदारी करने पहुंची रश्मि सिन्हा और अंकिता पाठक ने बताया कि यह पर्व केवल एक उपवास नहीं, बल्कि जीवनसाथी के प्रति अगाध समर्पण, विश्वास और सोलह श्रृंगार का सबसे पावन उत्सव है। सालभर सुहागिनों को इस दिन का इंतजार रहता है।
प्रदोष काल में होगा शिव-पार्वती का पूजन
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जंगल में त्याग और तपस्या का यह कठिन मार्ग चुना था। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए व्रती महिलाएं पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करेंगी।
रातभर जागरण के बाद मंगलवार को पारण
श्रद्धालु वंदना झा के अनुसार, इस अनुष्ठान के दौरान रातभर जागकर चारों प्रहर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष आरती व पूजा-अर्चना की जाएगी।
अगले दिन यानी मंगलवार सुबह विधि-विधान से पारण और दान-पुण्य के साथ इस 24 घंटे के महाअनुष्ठान की पूर्णाहूति होगी।