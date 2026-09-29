3 दिन का कठिन व्रत और अनोखा खान-पान: जानिए क्यों इतना खास है यूपी, बिहार और नेपाल का 'जितिया' पर्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जितिया जिसे 'जिउतिया' या 'जीवितपुत्रिका' के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पड़ोसी देश नेपाल में भी मनाया जाता है।

द्रिक पंचांग के हिसाब से हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सातवीं से नौवीं चंद्र तिथि मनाया जाने वाला यह तीन दिवसीय प्राचीन हिंदू त्योहार है। माताएं इस दिन अपने बच्चों की सलामती के लिए उपवास रखती हैं।

जितिया तीन दिवसीय त्योहार बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में जितिया तीन दिनों का त्योहार है। जिसमें पहले दिन नहाय-खाय की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन माताएं नहाने के बाद ही अन्न ग्रहण करती हैं। जितिया का दूसरा दिन जिसे 'खुर-जितिया' कहा जाता है, माताएं इस दिन अपने संतान की सलामती के लिए कठिन व्रत का पालन करती हैं। इसमें पानी पीना भी वर्जित माना जाता है।

जितिया का तीसरा दिन पारण, इस दिन माताएं व्रत तोड़ती हैं। इस दिन कई तरह के पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जाते हैं। जिसमें करी-चावल, नोनी साग और मरुआ की रोटी प्रमुख है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और नेपाल में भी जितिया पर इसी परंपरा का पालन किया जाता है, लेकिन क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण खान-पान और संस्कृति में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है।

बिहार और उत्तर प्रदेश में जितिया के मौके पर 'सियार-बाज की कहानी' सुनी-सुनाई जाती है। इसके अलावा व्रती महिलाएं जिउतवाहन देवता की पूजा भी करती हैं। नेपाल में जितिया का पर्व जितिया पर्व भोजपुर, मिथिलांचल की शादीशुदा महिलाओं और पूर्वी और मध्य नेपाल की थारू और मधेसी महिलाओं के लिए भी अत्यंत खास त्योहार है। नेपाली महिलाएं भी इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन अष्टमी के मौके पर व्रत का पारण करती हैं।

नेपाल में रहने वाली थारू महिलाएं परंपरा के मुताबिक, व्रत से एक दिन पहले मछली और बाजरे से बनी रोटी खाती हैं। व्रत से पहले की रात वे अष्टमी शुरू होने से पहले भोजन करती हैं। इसके अलावा थारू महिलाएं इस दिन झमटा नाम एक पारंपरिक नृत्य भी करती हैं। इसके अलावा नेपाल तराई क्षेत्र में रहने वाली थारू महिलाओं के लिए जितिया के मौके पर सार्वजनिक छुट्टी भी होती है।