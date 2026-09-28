जितिया व्रत के दिन बच्चों से करवाएं ये 3 शुभ काम, मिलेगा सुख-समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जितिया या जीवित्पुत्रिका व्रत अन्य हिंदू व्रत और त्योहारों की तरह बहुत खास माना जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की सुख समृद्धि और अच्छे भविष्य की कामना में व्रत करती हैं और इस दिन राजा जीमूतवाहन की पूजा का विधान है। इस साल यह पर्व 03 अक्टूबर को रखा जाएगा।

इस व्रत को करने की परंपरा सदियों पुरानी है और इसमें माताएं निर्जला व्रत करते हुए पूजा करती हैं और बच्चों की कुशलता की कामना करती हैं। यह पर्व एक या दो नहीं बल्कि तीन दिनों तक चलता है। इसके पहले दिन नहाय खाय की रस्म होती है जिसमें माताएं पवित्र नदी में या गंगाजल से स्नान करती हैं और फिर शुद्ध शाकाहारी भोजन से व्रत की शुरुआत करती हैं।

उसके अगले दिन निर्जला उपवास होता है और तीसरे दिन सूर्योदय के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। अगर इस व्रत के दिन बच्चे भी कुछ शुभ काम करें तो उनके ऊपर सदैव ईश्वरीय कृपा बनी रहती है। आइए जानें बच्चों से कौन से काम करवाने शुभ माने जाते हैं।

घर के बड़ों के साथ बच्चों को भी इस दिन सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए और उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही, 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप बच्चे से कम से कम 11 बार जरूर करवाएं। नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें इस व्रत के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन ऐसा करना सभी के लिए संभव नहीं होता है। ऐसे में आप बच्चे के स्नान के पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाकर उसी पानी से स्नान करवाएं।