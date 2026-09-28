जितिया व्रत के दिन बच्चों से करवाएं ये 3 शुभ काम, मिलेगा सुख-समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद
जितिया व्रत माताओं द्वारा बच्चों के सुख-समृद्धि और अच्छे भविष्य के लिए रखा जाता है। इस दिन बच्चों को सूर्य ...और पढ़ें
HighLights
बच्चों को सूर्य देव को अर्घ्य दिलाना बुद्धि और सेहत सुधारता है।
गंगाजल मिश्रित पानी से स्नान रोग-दोष दूर कर शक्ति देता है।
बड़ों का आशीर्वाद बच्चों को दीर्घायु, अच्छी सेहत और बुद्धि देता है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जितिया या जीवित्पुत्रिका व्रत अन्य हिंदू व्रत और त्योहारों की तरह बहुत खास माना जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की सुख समृद्धि और अच्छे भविष्य की कामना में व्रत करती हैं और इस दिन राजा जीमूतवाहन की पूजा का विधान है। इस साल यह पर्व 03 अक्टूबर को रखा जाएगा।
इस व्रत को करने की परंपरा सदियों पुरानी है और इसमें माताएं निर्जला व्रत करते हुए पूजा करती हैं और बच्चों की कुशलता की कामना करती हैं। यह पर्व एक या दो नहीं बल्कि तीन दिनों तक चलता है। इसके पहले दिन नहाय खाय की रस्म होती है जिसमें माताएं पवित्र नदी में या गंगाजल से स्नान करती हैं और फिर शुद्ध शाकाहारी भोजन से व्रत की शुरुआत करती हैं।
उसके अगले दिन निर्जला उपवास होता है और तीसरे दिन सूर्योदय के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। अगर इस व्रत के दिन बच्चे भी कुछ शुभ काम करें तो उनके ऊपर सदैव ईश्वरीय कृपा बनी रहती है। आइए जानें बच्चों से कौन से काम करवाने शुभ माने जाते हैं।
सूर्य देव को अर्घ्य दें
जितिया व्रत के दिन अगर बच्चे सुबह स्नान आदि से मुक्त होकर सूर्य को अर्घ्य देंगे, तो उनकी बुद्धि अच्छी बनी रहेगी। यही नहीं इससे उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और उनके जीवन में आने वाली छोटी-बड़ी समस्याओं का हल मिलेगा।
घर के बड़ों के साथ बच्चों को भी इस दिन सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए और उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही, 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप बच्चे से कम से कम 11 बार जरूर करवाएं।
नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें
इस व्रत के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन ऐसा करना सभी के लिए संभव नहीं होता है। ऐसे में आप बच्चे के स्नान के पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाकर उसी पानी से स्नान करवाएं।
इससे कई रोग-दोष दूर होंगे और बच्चे को अच्छी बुद्धि और शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। इस दिन गंगाजल से स्नान करने से शरीर और मन की कई समस्याएं दूर हो सकती हैं।
घर के बड़ों का आशीर्वाद लें
जितिया व्रत में मुख्य रूप से राजा जीमूतवाहन की पूजा का विधान है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने नागवंश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि तक दी थी।
आज भी इस व्रत के दिन यदि माताएं और बच्चे दोनों राजा जीमूतवाहन की पूजा करते हैं तो उनकी कृपा से बच्चों को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन बच्चों के लिए जरूरी होता है कि वो घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लें। यदि बच्चे ऐसा करते हैं, तो उन्हें अच्छी सेहत और बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है।
अगर आप भी जीतिया व्रत के दिन बच्चों से यहां बताए काम करवाएंगे, तो उन्हें उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिलता है।
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