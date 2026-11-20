धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आपने कई बार लोगों के मुंह से यह कहावत सुनी होगी कि चलो सात समंदर पार चलते हैं। फिल्मों, कहानियों और कविताओं में भी सात समंदर का जिक्र अक्सर होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर धरती पर सात समंदर कैसे बने?

इनके पीछे कौन सी कहानी छिपी हुई है? हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण में सात समुद्रों और सात द्वीपों की उत्पत्ति से जुड़ी एक बेहद रोचक कथा बताई गई है। इस कथा का संबंध महाराज प्रियव्रत से है, जिन्होंने रात को भी दिन में बदलने का संकल्प लिया था। आइए जानते हैं इस दिलचस्प पौराणिक कथा के बारे में।

कौन थे महाराज प्रियव्रत? श्रीमद्भागवत महापुराण के पांचवें स्कंध के अनुसार, महाराज प्रियव्रत स्वायंभुव मनु के पुत्र थे। उनके एक भाई का नाम उत्तानपाद था। प्रियव्रत बचपन से ही आध्यात्मिक स्वभाव के थे और संसार से दूर रहकर तपस्या करना चाहते थे। लेकिन ब्रह्मा जी के समझाने पर उन्होंने राजपाट संभालने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मती से विवाह किया और अपनी प्रजा का पालन करने लगे।

क्यों राजा प्रियव्रत ने सूर्य देव के पीछे दौड़ाया रथ? पौराणिक कथा के अनुसार, उस समय पृथ्वी पर सूर्य देव की रोशनी एक ही तरफ पड़ती थी। जब पृथ्वी के एक हिस्से में दिन होता था, तब दूसरे हिस्से में अंधेरा छा जाता था। महाराज प्रियव्रत को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह चाहते थे कि उनके राज्य में किसी भी स्थान पर अंधेरा न रहे और सभी लोग दिन के उजाले में अपना काम कर सकें। इसी संकल्प के साथ उन्होंने सूर्य देव के समान तेजस्वी रथ तैयार करवाया। इसके बाद वह उस रथ पर सवार होकर सूर्य देव के पीछे-पीछे चलने लगे। मान्यता है कि उन्होंने सूर्य की गति के साथ सात बार पृथ्वी की परिक्रमा की।

रथ के पहियों से कैसे बने सात समुद्र? श्रीमद्भागवत महापुराण में बताया गया है कि जब महाराज प्रियव्रत का विशाल रथ पृथ्वी पर दौड़ रहा था, तब उसके पहियों की नेमियों से धरती पर सात गहरी खाइयां बन गईं। आगे चलकर यही खाइयां सात विशाल समुद्रों में बदल गईं। इन सात समुद्रों के बीच सात बड़े भू-भाग बने, जिन्हें सात द्वीप कहा गया। इस तरह पौराणिक मान्यता के अनुसार, महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों से सात समुद्रों और सात द्वीपों की उत्पत्ति हुई।

सात समुद्रों में कौन-कौन से द्रव्य भरे हैं? श्रीमद्भागवत महापुराण में सात समुद्रों का वर्णन मिलता है। खास बात यह है कि इन समुद्रों में अलग-अलग प्रकार के द्रव्य होने की मान्यता बताई गई है। लवण समुद्र: यह खारे पानी का समुद्र है। इक्षुरस समुद्र: इसमें गन्ने का रस भरा हुआ बताया गया है। सुरा समुद्र: इसे मदिरा का समुद्र कहा गया है। घृत समुद्र: इसमें घी होने की मान्यता है। क्षीर समुद्र: इसे दूध का समुद्र कहा गया है। दधि समुद्र: इसमें दही भरा हुआ बताया गया है। स्वादूदक समुद्र: यह मीठे जल का समुद्र माना गया है। कौन से हैं धरती के सात पौराणिक द्वीप? इन सात समुद्रों के बीच सात द्वीपों का भी वर्णन मिलता है। इनके नाम जंबू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार, महाराज प्रियव्रत ने अपने सात योग्य पुत्रों को इन सातों द्वीपों का राजा बना दिया था। इस तरह उन्होंने अपने राज्य का विभाजन कर दिया।