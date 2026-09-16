धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की रेखाओं, पर्वतों और विभिन्न चिह्नों को देखकर व्यक्ति के स्वभाव, जीवन की परिस्थितियों और स्वास्थ्य के बारे में भविष्यवाणियां मिलती हैं। खासतौर पर रेखाओं के जोड़-तोड़ से बनने वाले शुभ और अशुभ संयोग भी हमें हस्‍तरेखा शास्‍त्र से पता चल जाते हैं। ऐसा ही एक संयोग बनता है, जब हथेली में कुछ रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं।

रेखाओं और चिह्नों का यह मेल जीवन में बड़े संकट या अल्पायु की ओर इशारा करता है। चलिए जानते हैं कि हथेली की वो कौन सी रेखाएं हैं, जिनके मिलने से अकाल मृत्‍यु का डर बना रहता है। बड़े त्रिभुज में जोड़ का चिह्न हथेली के बड़े त्रिभुज को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि इस क्षेत्र में, विशेषकर भाग्य रेखा के पास, जोड़ या क्रॉस जैसा चिह्न दिखाई दे, तो इसे जीवन में अचानक आने वाली कठिनाइयों से जोड़कर देखा जाता है। कई बार ऐसे लोगों की आयु अल्प रह जाती है।

चतुष्कोण में क्रॉस का चिह्न मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच का क्षेत्र चतुष्कोण कहलाता है। यदि इस क्षेत्र में क्रॉस या जोड़ का चिह्न दिखाई दे, तो इसे जीवन में तनाव, बाधा या कठिन परिस्थितियों से संबंधित माना जाता है।

मस्तिष्क रेखा का छोटा होना मस्तिष्क रेखा को विचार, निर्णय और मानसिक प्रवृत्ति से जोड़ा जाता है। यदि यह रेखा बुध क्षेत्र से शुरू होकर शनि और सूर्य पर्वत के बीच तक ही जाती है, तो इसे आयु से जोड़कर देखा जाता है। इस रेखा की लंबाई, गहराई, दिशा और स्पष्टता काफी हद तक तय करती है कि जातक का जीवन कितना लंबा होगा।