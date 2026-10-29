Karwa Chauth 2026 Wishes: मेहंदी की खुशबू और चांद की चमक, इस करवाचौथ इन प्यार भरे संदेशों से जीतें अपनों का दिल
करवाचौथ 2026 के खास मौके पर अपनों को भेजने के लिए प्यार भरे संदेश, शुभकामनाएं और कोट्स यहां दिए गए ...और पढ़ें
HighLights
करवाचौथ 2026 के लिए विशेष शुभकामनाएं और संदेश।
पति-पत्नी, दोस्तों और परिवार हेतु प्यार भरे कोट्स।
त्योहार को यादगार बनाने के लिए साझा करें ये विशेज।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज यानी 29 अक्टूबर 2026, करवाचौथ है। इस खास मौके पर महिलाएं सुबह-सुबह सारगी, लंबे उपवास, शाम को सोलह श्रृंगार और चांद को अर्घ्य देंगी। इस मौके पर अधिकतर महिलाएं सास, बहन, दोस्तों और साथ में काम करने वालों को शुभकामनाएं देना कभी नहीं भूलती हैं।
अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी शुभकामनाएं प्यार भरी और खास लगे तो यहां मैसेज, शुभकामनाएं और कोट्स दिए गए हैं, जिन्हें आप अपनों को शेयर करके करवाचौथ को और यादगार बना सकते हो।
करवाचौथ 2026 शुभकामनाएं, संदेश और कोट्स (Karwa Chauth 2026 Wishes, Messages, and Quotes)
पत्नी के लिए (पति की ओर से शुभकामनाएं)
भूख-प्यास सहकर तुमने प्यार जताया है,
मेरी लंबी उम्र का यह पावन व्रत निभाया है।
तुम हो तो रोशन है मेरी पूरी दुनिया,
थाली की आरती ने घर को महकाया है।
हैप्पी करवाचौथ, मेरी जान!
चांद की चांदनी सा रूप है तुम्हारा,
दिन भर का यह उपवास है कितना प्यारा।
दुआ है रब से बस इतनी सी मेरी,
हर जनम में बना रहे साथ तुम्हारा।
करवाचौथ की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!
पति के लिए (पत्नी की ओर से शुभकामनाएं)
हाथों में सजी मेहंदी, मांग में सिंदूर का नूर है,
आपके बिना यह जीवन बिल्कुल अधूरा है।
छलनी से देखकर करूंगी मैं दीदार,
आपके ही साथ मेरा हर सपना पूरा है।
करवाचौथ की ढेरों शुभकामनाएं!
चांद का इंतज़ार अब खत्म होने को आया है,
आसमान में बादलों ने नया रंग बिखराया है।
सदा सलामत रहे आपकी यह प्यारी मुस्कान,
दिल से मैंने आपके लिए यह व्रत निभाया है।
हैप्पी करवाचौथ!
अपनों, दोस्तों और परिवार के लिए शुभकामनाएं
चांद की रोशनी आपके आंगन में बहार लाए,
करवाचौथ का यह त्योहार बेशुमार खुशियाँ लाए।
रहे सलामत जोड़ी आपकी सातों जनम तक,
हर साल यह दिन और भी गहरा प्यार लाए।
करवाचौथ की हार्दिक शुभकामनाएं!
छलनी की ओट से जब चमकेगा चांद,
पूरी होगी दिल की हर प्यारी मुराद।
बना रहे रिश्ते में विश्वास और मान,
सदा महकता रहे आपका यह सुंदर जहां।
करवाचौथ की बहुत-बहुत बधाई!
करवाचौथ 2026 संदेश पति के लिए
आज मैं आपके लिए व्रत रखती हूं, लेकिन मैं हर दिन आपके प्यार को महसूस करती हूं।
हर चांद निकलने के साथ हमारा रिश्ता मजबूत और गहरा हो। हैप्पी करवा चौथ, मेरे प्यारे जीवन साथी।
मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाले इंसान को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप मेरी खुशी, मेरी ताकत और मेरे हमेशा का प्यार हैं।
तुम मेरी मुस्कान की वजह हो और मेरी जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। हैप्पी करवा चौथ, मेरे प्यारे।
आज हर व्रत, हर प्रार्थना और हर कामना आपके प्यार से भरी है। हम जीवन के हर मौसम में हमेशा साथ रहें।
करवाचौथ 2026 संदेश पत्नी के लिए
हमारे घर को प्यार से जोड़े रखने वाली महिला को करवा चौथ की शुभकामनाएं।
आपकी भक्ति और शक्ति मुझे हर दिन प्रेरित करती है। हर चीज के लिए धन्यवाद।
मैं भले ही व्रत न रखूं, लेकिन आज मैं आपको मुस्कुराता हुआ रखूंगी। हैप्पी करवा चौथ!
आप हर रंग में खूबसूरत लगती हैं, लेकिन आज आप सबसे ज्यादा चमक रही हैं।
मैं अपनी जिंदगी आपके साथ शेयर करने के लिए शुक्र गुजार हूं। चांद हम दोनों पर कृपा करे।
करवा चौथ के लिए कोट्स और विचार
प्यार सिर्फ कहा नहीं जाता, उसे निभाया भी जाता है, जैसे कोई व्रत और वादा।
विश्वास और धैर्य से सबसे लंबा दिन भी छोटा लगता है।
चांद अपने समय पर निकलता है, और हर वो चीज जिसका हम इंतजार करते हैं।
एक रिश्ता दिन-ब-दिन छोटी-छोटी देखभाल से बढ़ता है।
सच्ची भक्ति शांत, स्थिर और प्रेम से भरी होती है।
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