Karwa Chauth 2026 Wishes: मेहंदी की खुशबू और चांद की चमक, इस करवाचौथ इन प्यार भरे संदेशों से जीतें अपनों का दिल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज यानी 29 अक्टूबर 2026, करवाचौथ है। इस खास मौके पर महिलाएं सुबह-सुबह सारगी, लंबे उपवास, शाम को सोलह श्रृंगार और चांद को अर्घ्य देंगी। इस मौके पर अधिकतर महिलाएं सास, बहन, दोस्तों और साथ में काम करने वालों को शुभकामनाएं देना कभी नहीं भूलती हैं।

अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी शुभकामनाएं प्यार भरी और खास लगे तो यहां मैसेज, शुभकामनाएं और कोट्स दिए गए हैं, जिन्हें आप अपनों को शेयर करके करवाचौथ को और यादगार बना सकते हो। करवाचौथ 2026 शुभकामनाएं, संदेश और कोट्स (Karwa Chauth 2026 Wishes, Messages, and Quotes) पत्नी के लिए (पति की ओर से शुभकामनाएं) भूख-प्यास सहकर तुमने प्यार जताया है,

मेरी लंबी उम्र का यह पावन व्रत निभाया है।

तुम हो तो रोशन है मेरी पूरी दुनिया,

थाली की आरती ने घर को महकाया है।

हैप्पी करवाचौथ, मेरी जान! चांद की चांदनी सा रूप है तुम्हारा,

दिन भर का यह उपवास है कितना प्यारा।

दुआ है रब से बस इतनी सी मेरी,

हर जनम में बना रहे साथ तुम्हारा।

करवाचौथ की बहुत-बहुत शुभकामनाएं! पति के लिए (पत्नी की ओर से शुभकामनाएं) हाथों में सजी मेहंदी, मांग में सिंदूर का नूर है,

आपके बिना यह जीवन बिल्कुल अधूरा है।

छलनी से देखकर करूंगी मैं दीदार,

आपके ही साथ मेरा हर सपना पूरा है।

करवाचौथ की ढेरों शुभकामनाएं!