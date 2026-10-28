करवा चौथ पर बन रहा है दुर्लभ शुभ संयोग, रोहिणी नक्षत्र से बढ़ेगा पर्व का महत्व; जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

संवाद सूत्र, दिघवारा (सारण)। पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी दांपत्य जीवन की कामना के साथ सुहागिन महिलाएं गुरुवार को करवा चौथ का व्रत रखेंगी। पर्व को लेकर दिघवारा सहित आसपास के क्षेत्रों में उत्साह का माहौल है।

बुधवार को ग्रामीण बाजारों में पूजन सामग्री, पारंपरिक परिधानों, आभूषणों, मेहंदी और शृंगार की वस्तुओं की खरीदारी के लिए महिलाओं की चहल-पहल रही। महिलाओं ने व्रत की तैयारी पूरी कर ली है। दिघवारा की रेखा देवी, मीना देवी, सविता देवी और पूजा देवी ने बताया कि करवा चौथ उनके लिए आस्था और पारिवारिक प्रेम से जुड़ा विशेष पर्व है। परंपरा के अनुसार, महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करेंगी और दिनभर निर्जला व्रत रखेंगी। शाम को पूजा-अर्चना और करवा चौथ की कथा सुनने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करेंगी। चंद्रमा और वृहस्पति की स्थिति शुभ आमी मंदिर के पुजारी भीखम बाबा उर्फ जितेंद्र तिवारी ने बताया कि इस बार करवा चौथ पर चंद्रमा वृष राशि में और वृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे। दोनों ग्रहों का अपनी उच्च राशि में होना शुभ संयोग माना जाता है।