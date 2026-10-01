अक्टूबर 2026 में बन रहा है दुर्लभ ‘संधि काल’; जानें नए घर में कदम रखने के 4 सबसे शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अपना खुद का नया घर बनाने का सपना हर कोई देखता है। ऐसे में अगर आप भी अक्टूबर 2026 में अपने नए घर में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं तो शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखना बेहद जरूरी माना जाता है।

हिंदू मान्यताओं के मुताबिक, नए घर में जाने से पहले गृह प्रवेश करने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है और जीवन में शांति बनी रहती है। इसके अलावा मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए ज्योतिषी से जानते हैं अक्टूबर 2026 में किस दिन गृह प्रवेश करना सही रहेगा?

अक्टूबर में कब-कब है गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त? एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा के अनुसार, अक्टूबर महीने में गृह प्रवेश के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार आश्विन व कार्तिक मास के संधि काल में गृह प्रवेश करना शुभ माना गया है।

अक्टूबर महीने की शुभ तिथियां इस महीने गृह प्रवेश के लिए 16, 21, 26 और 30 तारीख की तिथियां निकल रही हैं। इन तिथियों में आप नए घर में गृह प्रवेश की पूजा संपन्न कर सकते हैं। इसके अलावा इन तिथियों में भी 21, 26 और 30 तारीख को गृह प्रवेश करना अत्यधिक शुभ और कल्याणकारी रहेगा।