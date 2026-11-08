जब अहंकार में इंद्र ने बरसाया कहर! गोवर्धन पर्वत और 56 भोग की वो कहानी, जिसके बिना अधूरी है गोवर्धन पूजा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल देशभर में गोवर्धन पूजा के पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन ब्रज में खास रौनक देखने को मिलती है। यह पर्व प्रकृति और भगवान के अटूट संबंध का प्रतीक है। इस अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत की विशेष पूजा-अर्चना करने का विधान है। साथ ही उन्हें 56 भोग भी अर्पित किए जाते हैं।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन साधना करने और 56 भोग लगाने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्रीकृष्ण को 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं? अगर नहीं, तो आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं इसके पीछे की वजह।

56 भोग का क्या है रहस्य? दीपावली के अगले दिन मनाई जाने वाली गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण को 56 भोग लगाने की खास परंपरा है। इससे जुड़ी कथा का वर्णन श्रीमद्भागवत पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है।

पौराणिक मान्यता के अनुसार, द्वापर युग में एक समय ऐसा आया जब ब्रजवासियों ने भगवान श्रीकृष्ण के कहने पर इंद्रदेव की पूजा न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे ब्रज में मूसलाधार बारिश कर दी। इससे ब्रजवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।