धर्म डेस्क, नई दिल्ली। 18 सितंबर 2026 को गणेश उत्‍सव शुरू हुए 5 दिन बीत जाएंगे। जिन लोगों ने गणेश चतुर्थी के दिन घर में श्री गणेश जी की स्‍थापना की थी और 5वें दिन गणपति विसर्जन का संकल्‍प लिया था, वो लोग शुक्रवार के दिन घर में विधि-विधान से गणपति बप्पा को विदाई दे सकते हैं। आइए एस्‍ट्रोपत्री के ज्‍योतिषाचार्य श्री चंद्रेश शर्मा से जानते हैं पांचवें दिन गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त और महत्व क्‍या है।

पांचवें दिन गणेश विसर्जन का शुभ समय गणपति बप्पा का पांचवें दिन विसर्जन करने वाले भक्त 18 सितंबर 2026 को इन शुभ मुहूर्तों में विसर्जन कर सकते हैं। सुबह 6:11 से 10:45 बजे तक -चर, लाभ और अमृत

दोपहर 12:17 से 1:48 बजे तक-शुभ

शाम 4:51 से 6:22 बजे तक -चर

रात 9:19 से 10:48 बजे तक -लाभ इनमें से अपनी सुविधा के अनुसार किसी शुभ समय में गणपति विसर्जन किया जा सकता है।

गणेश विसर्जन का क्या है महत्व? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गणपति विसर्जन हमें यह संदेश देता है कि इस संसार में हर चीज अस्थायी है। जिस तरह मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा वापस जल में विलीन हो जाती है, उसी तरह जीवन में किसी भी चीज से अत्यधिक मोह नहीं रखना चाहिए। पांचवें दिन विसर्जन करने की परंपरा भी इसी श्रद्धा और भावना से जुड़ी है। भक्त इन पांच दिनों में बप्पा की पूजा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करते हैं।