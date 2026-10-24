क्या व्रत में सोने से टूट जाती है पूजा की पवित्रता? जानें क्या कहते हैं शास्त्र

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में व्रत में केवल भूखे रहने का नियम नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म पर संयम रखना भी जरूरी है। हिंदू धर्म में व्रत के दौरान पूजा-पाठ, मंत्र जाप, ध्यान और ईश्वर का स्मरण करने पर विशेष जोर दिया जाता है। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर व्रत रखने वाला व्यक्ति दिन में सो जाए, तो क्या उसकी पूजा की पवित्रता नष्ट हो जाती है? क्या ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, व्रत के दौरान दिन में सोने से क्‍या होता है, चलिए जानते हैं पुराणों में इस बारे में क्‍या लिखा है।

शास्त्रों में दिवाशयन को लेकर क्या है मान्यता? व्रत के दिन हिंदू धार्मिक परंपराओं में दिवाशयन यानी दिन के समय सोने को वर्जित माना गया है। विष्णु पुराण, पद्म पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में व्रत वाले दिन संयम, साधना और ईश्वर के स्मरण को महत्व दिया गया है। हालांकि, अलग-अलग व्रतों के अलग-अलग नियम होते हैं। कुछ व्रत ऐसे होते हैं, जिनमें बिल्‍कुल भी नहीं सोना चाहिए, वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं, जिनमें ऐसा कोई विशेष नियम नहीं बताया गया है।

धार्मिक दृष्टि से व्रत के समय जागरूक रहकर पूजा-पाठ करना, मन को शांत रखना और अच्छे विचारों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए व्रती को दिन में अनावश्यक रूप से सोने से बचना चाहिए। व्रत में सोने से क्यों किया जाता है परहेज? धार्मिक मान्यताओं में अत्यधिक आलस्य को साधना में बाधा माना गया है। व्रत का उद्देश्य शरीर और मन पर संयम रखना है, इसलिए इस दौरान समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा दी जाती है।

व्रत के दौरान व्‍यक्ति को पूजा-पाठ, मंत्र जाप और ध्यान के लिए समय निकालना चाहिए। दिनभर सोते रहने से इन गतिविधियों के लिए समय कम हो जाता है। व्रत व्यक्ति को धैर्य और अनुशासन का अभ्यास कराता है। हिंदू धर्म में इन गुणों को विशेष महत्व दिया गया है। क्या दिन में सोने से व्रत टूट जाता है? सामान्य रूप से दिन में कुछ देर सो जाने को हर व्रत में व्रत टूटने का कारण नहीं माना जा सकता। व्रत के नियम उसके प्रकार, संकल्प पर यह निर्भर करता है कि दिन में सोने से व्रत की पवित्रता नष्‍ट होती है या नहीं। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में सो जाता है, तो उसे घबराने या स्वयं को दोष देने की जरूरत नहीं है।

एकादशी और दूसरे विशेष व्रतों में क्या करें? एकादशी जैसे कुछ व्रतों में रात्रि जागरण और अतिरिक्त साधना का विधान है। लेकिन पूरी रात जागना अनिवार्य नहीं होता। यह व्रती के संकल्‍प पर निर्भर करता है। यदि व्रत के दौरान कोई नियम अनजाने में छूट जाए, तो श्रद्धालु ईश्वर से क्षमा मांगकर पूजा जारी रख सकते हैं। व्रत का उद्देश्य केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि मन में श्रद्धा, करुणा, संयम और सकारात्मकता बनाए रखना भी है।