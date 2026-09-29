माथा, आंखें और नाक खोलते हैं किस्मत का ताला, Face Reading से जानिए चेहरे पर दिखने वाले शुभ योग
यह लेख बताता है कि कैसे जन्मतिथि न पता होने पर भी ज्योतिष शास्त्र में फेस रीडिंग के जरिए व्यक्ति का स्वभाव और भविष्य जाना जा सकता है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अगर किसी व्यक्ति को अपनी जन्मतिथि, जन्मस्थान या जन्मसमय पता नहीं है, तो उसकी कुंडली बनाना मुश्किल ही होता है। मगर ज्योतिष शास्त्र में चेहरे के हावभाव से भी व्यक्ति का स्वभाव और उसके व्यक्तित्व के कई राज खुल सकते हैं। इसे फेस रीडिंग भी कहा जाता है। चेहरे के अलग-अलग हिस्से की बनावट से व्यक्ति पर ग्रहों के प्रभाव के बारे में काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए आज हम आपको फेस रीडिंग द्वारा किसी व्यक्ति के पास धन कब आएगा और उसकी किस्मत का ताला कब खुलेगा, यह देखना बताते हैं।
चेहरे पर ग्रहों के संकेत
बृहस्पति: माना जाता है कि माथे का उभरा हुआ भाग बृहस्पति से जुड़ा होता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, मजबूत बृहस्पति व्यक्ति को ज्ञान, सम्मान और स्थिरता देता है।
शुक्र: गाल और होंठ शुक्र से जुड़े होते हैं। चेहरे की चमक, सुंदरता और आकर्षण को भी शुक्र के प्रभाव से जोड़ा जाता है।
राहु: ठोड़ी, तिल और शरीर के कुछ निशानों को राहु से जोड़ा जाता है। राहु को अचानक बदलाव, भ्रम पैदा करने और अलग तरह की सोच का ग्रह माना जाता है।
मंगल: भौंहों का आकार, कंधे और शरीर की ऊर्जा को मंगल से जोड़कर देखा जाता है। मजबूत मंगल को साहस और आत्मविश्वास से जोड़ा जाता है।
बुध: बुध को संचार, बोलने की शैली और त्वचा से संबंधित माना जाता है। चेहरे की बनावट और बोलने के तरीके से बुध के प्रभाव को समझा जा सकता है।
चंद्रमा: चंद्रमा को मन, भावनाओं और माता से जोड़ा जाता है। गोल चेहरे और भावुक स्वभाव होने पर चंद्रमा के प्रभाव को मजबूत माना जाता है।
सूर्य: नाक और चेहरे के दाहिने हिस्से का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य को आत्मसम्मान, नेतृत्व और पिता का कारक माना जाता है।
शनि: पलकों और भौंहों के बालों तथा चेहरे की परिपक्वता को शनि से जोड़कर देखा जाता है। शनि की महादशा चल रही हो तो व्यक्ति अधिक गंभीर दिखाई देने लग जाता है।
चेहरे के शुभ संकेत
धन और करियर
पैसे और सुख-सुविधाओं के लिए शुक्र और बृहस्पति को महत्वपूर्ण माना जाता है। चेहरे पर चमक का होना अच्छे शुक्र या बृहस्पति का संकेत मानते हैं। करियर के लिए सूर्य और बुध की स्थिति देखी जाती है। सूर्य को नौकरी, प्रतिष्ठा और नेतृत्व से तथा बुध को व्यापार और संचार से जोड़ा जाता है।
परिवार और रिश्ते
चंद्रमा को माता, सूर्य को पिता, मंगल को भाई और बुध को बहन से जोड़ा जाता है। राहु को ससुराल से जोड़ कर देखा जाता है। यदि आपका सभी रिश्तों के साथ अच्छा तालमेल बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके यह सभी ग्रह मजबूत हैं।
स्वास्थ्य के बारे में सावधानी
त्वचा, आंखों, मानसिक स्वास्थ्य आदि को शुक्र, बुध और शनि से जोड़कर देखा जाता है। यदि आपको त्वचा और बालों से संबंधित कोई समस्या है, तो आपका बुध और शुक्र कमजोर दशा में हो सकता है। वहीं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों को शनि ग्रह से जोड़कर देखा जाता है।
यह भी पढ़ें- समुद्र शास्त्र: आंखों की बनावट से जानें कौन होता है तेज, चतुर और किस पर करें सोच-समझकर भरोसा
यह भी पढ़ें- समुद्र शास्त्र: जिनके हाथों में 6 उंगलियां होती हैं कैसा होता है उनका स्वभाव?
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।