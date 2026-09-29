माथा, आंखें और नाक खोलते हैं किस्मत का ताला, Face Reading से जानिए चेहरे पर दिखने वाले शुभ योग

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अगर किसी व्यक्ति को अपनी जन्मतिथि, जन्मस्थान या जन्मसमय पता नहीं है, तो उसकी कुंडली बनाना मुश्किल ही होता है। मगर ज्‍योतिष शास्‍त्र में चेहरे के हावभाव से भी व्‍यक्ति का स्‍वभाव और उसके व्‍यक्तित्‍व के कई राज खुल सकते हैं। इसे फेस रीडिंग भी कहा जाता है। चेहरे के अलग-अलग हिस्‍से की बनावट से व्‍यक्ति पर ग्रहों के प्रभाव के बारे में काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए आज हम आपको फेस रीडिंग द्वारा किसी व्यक्ति के पास धन कब आएगा और उसकी किस्मत का ताला कब खुलेगा, यह देखना बताते हैं।

चेहरे पर ग्रहों के संकेत बृहस्पति: माना जाता है कि माथे का उभरा हुआ भाग बृहस्पति से जुड़ा होता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, मजबूत बृहस्पति व्यक्ति को ज्ञान, सम्मान और स्थिरता देता है। शुक्र: गाल और होंठ शुक्र से जुड़े होते हैं। चेहरे की चमक, सुंदरता और आकर्षण को भी शुक्र के प्रभाव से जोड़ा जाता है। राहु: ठोड़ी, तिल और शरीर के कुछ निशानों को राहु से जोड़ा जाता है। राहु को अचानक बदलाव, भ्रम पैदा करने और अलग तरह की सोच का ग्रह माना जाता है। मंगल: भौंहों का आकार, कंधे और शरीर की ऊर्जा को मंगल से जोड़कर देखा जाता है। मजबूत मंगल को साहस और आत्मविश्वास से जोड़ा जाता है। बुध: बुध को संचार, बोलने की शैली और त्वचा से संबंधित माना जाता है। चेहरे की बनावट और बोलने के तरीके से बुध के प्रभाव को समझा जा सकता है। चंद्रमा: चंद्रमा को मन, भावनाओं और माता से जोड़ा जाता है। गोल चेहरे और भावुक स्वभाव होने पर चंद्रमा के प्रभाव को मजबूत माना जाता है। सूर्य: नाक और चेहरे के दाहिने हिस्से का स्‍वामी सूर्य होता है। सूर्य को आत्मसम्मान, नेतृत्व और पिता का कारक माना जाता है। शनि: पलकों और भौंहों के बालों तथा चेहरे की परिपक्वता को शनि से जोड़कर देखा जाता है। शनि की महादशा चल रही हो तो व्यक्ति अधिक गंभीर दिखाई देने लग जाता है। चेहरे के शुभ संकेत धन और करियर पैसे और सुख-सुविधाओं के लिए शुक्र और बृहस्पति को महत्वपूर्ण माना जाता है। चेहरे पर चमक का होना अच्छे शुक्र या बृहस्पति का संकेत मानते हैं। करियर के लिए सूर्य और बुध की स्थिति देखी जाती है। सूर्य को नौकरी, प्रतिष्ठा और नेतृत्व से तथा बुध को व्यापार और संचार से जोड़ा जाता है।

परिवार और रिश्ते चंद्रमा को माता, सूर्य को पिता, मंगल को भाई और बुध को बहन से जोड़ा जाता है। राहु को ससुराल से जोड़ कर देखा जाता है। यदि आपका सभी रिश्‍तों के साथ अच्‍छा तालमेल बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके यह सभी ग्रह मजबूत हैं।