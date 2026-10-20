क्या रावण वध की खुशी में खाया जाता है पान? दशहरा की इस अनोखी परंपरा का सच आपको कर देगा हैरान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में दशहरा के पर्व का विशेष महत्व है और इस दिन को धर्म की अधर्म पर विजय के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जहां एक तरफ श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी वहीं मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। इसी वजह से इस पर्व को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है।

हमारे देश में अलग पर्वों का अलग महत्तव है और उनमें से दशहरा को खास माना जाता है। इस दिन को लेकर कई परम्पराएं हैं और मान्यताएं भी हैं जो अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार हैं। उन्हीं में से उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों की परंपराएं हैं जिसमें पान खाने को बहुत शुभ माना जाता है। आइए आपको बताते हैं इस अनोखी परंपरा के अनूठे रहस्य के बारे में।

आपसी प्रेम बढ़ाने का तरीका ऐसी मान्यता है कि दशहरे के दिन पान खाने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और सम्पन्नता आती है। पान को माता लक्ष्मी का प्रिय पत्ता माना जाता है और इसे खाने से संपन्नता बनी रहती है।

यही नहीं इसे आपसी प्रेम बढ़ाने का तरीका माना जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को पान खिलाकर सत्य की विजय की खुशी मनाते हैं। वहीं पान का बीड़ा किसी भी तरह की पूजा में माता लक्ष्मी को अर्पित किया होता है, इसलिए जब दशहरा के दिन पान का बीड़ा चढ़ाया जाता है तो यह माता लक्ष्मी का आह्वाहन करना होता है।

पान खाना शुभता का प्रतीक दशहरे के दिन पान खाने की परंपरा को शुभता, मंगल और विजय के उत्सव से जोड़कर देखा जाता है। पान भारतीय संस्कृति में लंबे समय से धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा-पाठ और मांगलिक कार्यों का हिस्सा रहा है। पूजा-पाठ में पान के पत्ते का इस्तेमाल देवी-देवताओं को अर्पित करने और शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए किया जाता है।