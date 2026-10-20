दशहरा 2026: रावण दहन से पहले घर ले आएं ये शुभ चीजें, लेकिन भूलकर भी न खरीदें ये 4 सामान!

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। 20 अक्टूबर 2026 यानी कि आज देशभर में विजयदशमी या दशहरा (Dussehra 2026) का त्योहार बेहद ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के हिसाब से हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयदशमी या दशहरा का उत्सव मनाया जाता है।

इसके अलावा विजयदशमी के साथ ही शारदीय नवरात्र का समापन भी हो जाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से यह पर्व बेहद खास तो है ही इसके अलावा दशहरा के अवसर पर घर में कुछ खास तरह की चीजें लाना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

दशहरा पर क्या खरीदें? धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से इस दिन कुछ खास तरह की चीजों की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसमें सोने-चांदी के सिक्के से लेकर आभूषण तक शामिल है। जिन लोगों के लिए सोना-चांदी खरीदना काफी महंगा साबित हो सकता है, वे लोग तांबे और पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं।

इसके साथ ही दशहरा पर घर में नया झाड़ू लाना भी शुभ माना जाता है। वास्तु और ज्योतिष सिद्धांतों में झाड़ू को नकारात्मक ऊर्जा दूर करने वाला माना गया है। इसके अलावा इस दिन घर में शमी का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। घर में बच्चे हैं, तो उन्हें गिफ्ट के तौर पर नई किताबें, पेन-कॉपी और परिवार के बड़े-बुजुर्गों के लिए नए कपड़े खरीदना बेहद शुभ माना जाता है।

दशहरा पर क्या खरीदना अशुभ? काले रंग के कपड़े

दशहरा के मौके पर काले रंग की कोई भी वस्तु घर में नहीं लानी चाहिए। यह रंग राहु-केतु से जुड़ा माना जाता है, जो घर में उदासी, नकारात्मक और भ्रम की स्थिति पैदा करता है।