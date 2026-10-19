20 अक्टूबर को कब करें दुर्गा विसर्जन? शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि तक जानिए सबकुछ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धार्मिक मान्यता के अनुसार, शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा का आगमन धरती पर होता है और आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर उनकी विदाई करने का विधान है। मां दुर्गा की विदाई करने से साधक को शुभ परिणाम मिलते हैं और देवी सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस दिन को दुर्गा विसर्जन के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि दुर्गा विसर्जन (Durga Visarjan 2026) कब किया जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या है।

दुर्गा विसर्जन 2026 डेट और टाइम (Durga Visarjan 2026 Date and Time) आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि की शुरुआत- 20 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 50 मिनट पर

आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का समापन- 21 अक्टूबर को दोपहर 02 बजकर 11 मिनट पर

दुर्गा विसर्जन 2026 शुभ मुहूर्त (Durga Visarjan 2026 Shubh Muhurat) दुर्गा विसर्जन मुहूर्त- 20 अक्टूबर को दोपहर 01 बजकर 25 मिनट से दोपहर 03 बजकर 43 मिनट तक

श्रवण नक्षत्र प्रारंभ- 19 अक्टूबर को 03 बजकर 38 मिनट से

श्रवण नक्षत्र समाप्त- 20 अक्टूबर को 06 बजकर 02 मिनट तक