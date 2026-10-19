दुर्गा कवच का यह एक चमत्कारी श्लोक हर संकट से दिलाएगा मुक्ति, पूरी होंगी सभी मनोकामनाएं

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र के दौरान मां दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व होता है और लोग इस दौरान माता को प्रसन्न करने के लिए कई अलग उपाय करते हैं। इन्हीं में से एक होता है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। इस दौरान जो भक्त नौ दिनों में सप्तशती का पाठ विधि से करते हैं उसके ऊपर सदैव माता दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है।

वहीं इस पाठ से पहले दुर्गा कवच का पाठ करना विशेष महत्व रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दुर्गा कवच का पाठ करने से साधक को मां दुर्गा की कृपा और सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दुर्गा कवच में ऐसे कई श्लोक हैं जो व्यक्ति के अलग-अलग अंगों की रक्षा के लिए एक कवच का निर्माण करते हैं और जो व्यक्ति नियमित इस कवच का पाठ करता है उसकी सभी बढ़ाएं दूर होती हैं। वहीं कवच का एक ऐसा श्लोक है जिसके उच्चारण से आपको किसी भी तरह के संकट से मुक्ति मिलती है। आइए जानें उसके बारे में।

दुर्गा कवच का यह श्लोक दूर करेगा बाधाएं यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्।

परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्॥ इस श्लोक का भावार्थ मन में रखी गई इच्छा, लक्ष्य या कामना के संकल्प से जुड़ा है। धार्मिक संदर्भ में इसे साधक की श्रद्धा, एकाग्रता और देवी के प्रति समर्पण के महत्व के रूप में समझा जा सकता है। यह श्लोक श्री दुर्गा सप्तशती के देवी कवच के 44वें श्लोक में आता है।



श्लोक का अर्थ- मनुष्य इस भूतल पर जिस-जिस कामना का चिंतन करता है, वह उस-उस कामना को निश्चय ही प्राप्त कर लेता है और अतुलनीय परम ऐश्वर्य को पाता है।

इसके साथ ही, इस कवच में यह बताया गया है कि यदि मनुष्य अपने शरीर का भला चाहे तो बिना कवच पाठ के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही वह यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां भी जाता है, वहां उसे धन-लाभ होता है तथा सभी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। यही नहीं ऐसा मनुष्य जिस-जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर तुलना रहित ऐश्वर्य का भागी होता है।

दुर्गा कवच के इस श्लोक का धार्मिक महत्व? हिंदू धर्म में मां दुर्गा को शक्ति, साहस और रक्षा की देवी माना जाता है। भक्त मानते हैं कि सच्चे मन से उनकी आराधना करने से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। दुर्गा कवच का पाठ भी इसी भाव से किया जाता है, जिससे जीवन में सकारात्मकता, आत्मविश्वास और मानसिक शांति बनी रहे।

यही नहीं दुर्गा कवच का यह एक श्लोक इस बात का संदेश देता है कि किसी लक्ष्य के प्रति मन को केंद्रित रखना और उसके लिए निरंतर प्रयास करना कितना महत्वपूर्ण है। दुर्गा कवच का पाठ करने के फायदे जो व्यक्ति नित्य ही दुर्गा कवच का पाठ करता है उसके जीवन से सभी समस्याएं दूर होती हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा सफल होता है। उस व्यक्ति को शत्रु नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। वह व्यक्ति युद्ध भूमि में विजयी होता है। ऐसे व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है।