शारीरिक सुंदरता या शिक्षा? जानिए आचार्य चाणक्य ने किसे बताया सबसे बड़ा मित्र
चाणक्य के अनुसार, शिक्षा व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र है और हर जगह सम्मान दिलाती है, जो सुंदरता और यौवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जब चंद्रगुप्त मौर्य सत्त में आए और उन्होंने भारतीय इतिहास की दिशा ही बदलकर रख दी। उनकी कई अंतर्दृष्टियों में से शिक्षा पर उनका एक कथन आज भी काफी प्रासंगिक बना हुआ है।
'शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन से कहीं बढ़कर है।'- चाणक्य
यह शाश्वत ज्ञान, ज्ञान और सीखने के अद्वितीय मूल्य पर जोर देता है और व्यक्तियों से आग्रह करता है कि सतही गुणों के बजाय शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए।
चाणक्य का यह कहना कि सम्मान और प्रभाव के साधन के रूप में शिक्षा चिरस्थायी शक्ति को उजागर करती है। शारीरिक सुंदरता और युवावस्था की ऊर्जा समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान, आलोचनात्मक सोच और बुद्धिमत्ता प्रदान करती है, जो पूरे जीवन उसके काम आती है। एक शिक्षित व्यक्ति चुनौतियों का सामना कर सकता है, अलग-अलग सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में सम्मान अर्जित कर सकता है और अपने भविष्य को आकार देने वाली सुविचारित निर्णय ले सकता है।
इसके अलावा चाणक्य का तात्पर्य यह भी है कि, शिक्षा सिर्फ व्यक्तिगत विकास नहीं बल्कि जीवनभर की साथी है। पलभर के भौतिक गुणों के विपरित ज्ञान, चरित्र को मजबूत करता है, अवसरों के द्वार खोलता है और स्थायी विश्वसनीयता और अधिकार स्रोत प्रदान करता है। कुल मिलाकर वे हमें याद दिलाते हैं कि सीखने में निवेश करने से क्षणिक दिखावे या प्रतिष्ठा से कहीं अधिक लाभ प्राप्त होता है।
चाणक्य कौन थे?
चाणक्य जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वे प्राचीन भारतीय विद्वान, शिक्षक और रणनीतिकार थे। वे मुख्य रूप से अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में जाने जाते हैं, जो राजनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर आधारित एक ग्रंथ है। ऐतिहासिक वृत्तांतों के मुताबिक, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन किया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की सहायता की ओर उसके शासन को आकार देने का काम किया।
चाणक्य नीति क्या है?
चाणक्य नीति, आचार्य चाणक्य के नैतिक उपदेशों और अनुशासित, समृद्धि और सार्थक जीवन जीने के लिए व्यावहारिक सलाहों का संकलन है। यह ग्रंथ व्यक्तिगत आचरण, शासन, सफलता की रणनीतियों को शामिल करता है, जिसमें ज्ञान, आत्म-अनुशासन और नैतिक अखंडता पर जोर दिया गया है।
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